View this post on Instagram

O Pampa Debates de hoje conta com a presença do Deputado Federal Eduardo Bolsonaro e o Deputado Estadual Ruy Irigaray, além do o Promotor de Justiça, Leonardo Giardin e o Presidente do Simers, Marcelo Matias. Esperamos por você às 17h45.⠀⠀ ⠀⠀ #RedePampa #PampaDebates #TVPampa #aovivo #informação #credibilidade #debates #notícias #Bolsonaro #EduardoBolsonaro