Rio Grande do Sul Governo gaúcho investirá mais R$ 213 milhões na rede estadual de saúde

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Instituto de Cardologia, em Porto Alegre, é um dos contemplados. (Foto: Carolina Zeni/Instituto Cardiologia)

A rede de saúde do Rio Grande do Sul receberá mais R$ 213,7 milhões, em nova fase do programa “Avançar Mais”. Com isso, o total investido até agora no âmbito da iniciativa chegará a quase R$ 1,2 bilhão. O anúncio foi feito nessa segunda-feira (4) pelo governador Eduardo Leite e pela titular da Secretaria Estadual da Saúde (SES), Arita Bergmann.

O maior volume de recursos – R$ 198,7 milhões – será aplicado em hospitais, a fim de reforçar a capacidade de atendimento. Serão R$ 168,7 milhões para 62 instituições que atendem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) em 58 municípios de sete regiões do mapa gaúcho, mais R$ 25 milhões para os hospitais estaduais e outros R$ 5 milhões para unidades de pequeno porte com até 50 leitos.

Um dos destaques do anúncio é a destinação de R$ 14 milhões à aquisição de materiais e equipamentos do futuro Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas (Região Sul), já com 80% das obras concluídas. Para a construção da unidade, que atenderá pacientes de 23 municípios, o governo estadual já havia investido R$ 55 milhões na primeira fase do “Avançar”, totalizando assim quase R$ 70 milhões.

Serão investidos, ainda, R$ 20 milhões no Instituto de Cardiologia, em Porto Alegre. No foco está a compra de equipamentos para o centro cirúrgico e para o setor de hemodinâmica. No Norte gaúcho, R$ 6,9 milhões vão financiar ampliação da unidade de atenção especializada na cidade de Casca.

Já na Região Missioneira, destacam-se os R$ 6,8 milhões para obras e equipamentos no Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta (Noroeste). O “Avançar Mais na Saúde” também destinará R$ 15 milhões à unidades básicas de saúde (UBS) integradas à Rede Bem Cuidar, programa da SES para qualificar a atenção básica.

Lançado em setembro de 2021, o programa “Avançar Mais na Saúde” tem por finalidade qualificar e ampliar a rede hospitalar, por meio de melhorias de infraestrutura e aquisição de equipamentos. Também reforça a atenção básica, com reformas e ampliações de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e incremento da assistência farmacêutica.

Com a palavra…

“(…) Essa é a prova da virada de jogo que conquistamos no Rio Grande do Sul”, discursou Eduardo Leite. “Esse era o montante que, no passado, estava acumulado em dívidas com hospitais, como resultado da crise fiscal do Estado. Quitamos cada centavo e, agora, aplicamos praticamente o mesmo montante em novos investimentos, pagando tudo rigorosamente em dia. Hoje, os hospitais têm a segurança de que receberão na data certa pelos serviços prestados.”

A secretária Arita emendou: “Vivemos um momento importante na saúde. O ‘Avançar Mais’ tem sido fundamental para expandir serviços e oferecer à população um atendimento qualificado. Com os investimentos anunciados hoje, damos mais um passo importante para tornar nosso sistema mais eficaz, cuidando com respeito e responsabilidade de todos aqueles que precisam”.

(Marcello Campos)

2025-08-04