Brasil Veja a repercussão na imprensa internacional da prisão de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

A agências Reuters, Associated Press e AFP enviaram um alerta urgente para a imprensa internacional, informando que a decisão partiu do STF. (Foto: Reprodução)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (4) a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A agências Reuters, Associated Press e AFP enviaram um alerta urgente para a imprensa internacional, informando que a decisão partiu do STF.

Confira abaixo a repercussão em outros veículos da imprensa internacional:

Estados Unidos

O jornal norte-americano The Washington Post afirmou que Bolsonaro está sendo acusado de liderar uma organização criminosa que conspirou para anular a eleição, incluindo planos para assassinar o presidente Lula (PT).

“A ordem de segunda-feira segue uma do Supremo Tribunal Federal, que no mês passado ordenou que Bolsonaro usasse uma tornozeleira eletrônica e impôs um toque de recolher às suas atividades enquanto o processo estiver em andamento”, diz a reportagem.

Já o jornal The New York Times afirma que o caso envolvendo Bolsonaro está no centro da disputa tarifária movida pelo presidente Donald Trump contra o Brasil.

“Trump chamou o caso contra Bolsonaro, um aliado político, de ‘caça às bruxas’. Na semana passada, o presidente americano impôs tarifas de 50% sobre alguns produtos brasileiros. Ele também impôs sanções ao ministro Moraes, acusando-o de censurar vozes conservadoras online”, diz a reportagem.

Reino Unido

O jornal britânico The Guardian citou que, na decisão, Moraes argumenta que Bolsonaro violou a proibição de uso de redes sociais, imposta como medida cautelar contra o ex-presidente.

“Moraes escreveu que, enquanto manifestantes saíam às ruas em diversas cidades do país no domingo em apoio ao ex-presidente, Bolsonaro usou as contas de mídia social de aliados para compartilhar mensagens contendo ‘claro incentivo e incitação ao ataque ao Supremo Tribunal Federal e apoio aberto à intervenção estrangeira no judiciário brasileiro'”, afirma o texto.

Já a BBC, em seu site, destaca que a decisão de Moraes é publicada um dia após manifestações de aliados do ex-presidente.

Argentina

Na Argentina, o diário Clarín disse que o STF ordenou a prisão domiciliar do ex-presidente, destacando um trecho da decisão de Moraes:

“A Justiça não permitirá que um acusado a descarte como tola, acreditando que ela permanecerá impune por causa de seu poder político e econômico”.

Oriente Médio

A rede de TV do Catar Al Jazeera destacou que a determinação ocorre um dia após protestos em apoio ao ex-presidente. Segundo a emissora, as manifestações foram organizadas pela extrema direita.

“Bolsonaro é acusado de tentar anular a eleição de 2022, vencida por seu oponente de esquerda, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, diz o texto.

2025-08-04