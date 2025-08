Brasil Políticos repercutem prisão domiciliar de Bolsonaro: “vingança política” e “não tinha jeito”

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











"As fichas do outro lado estão acabando, e as oportunidades de frear esta loucura estão se esgotando. Que o sistema entenda isso antes que seja tarde demais". (Foto: Ton Molina/STF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aliados de Jair Bolsonaro (PL) criticaram nesta segunda-feira (4) a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de decretar a prisão domiciliar do ex-presidente.

Em uma postagem nas redes sociais, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), classificou a decisão como “vingança política.”

“O que mais falta acontecer? Tentaram matá-lo. Perseguiram sua família. Proibiram-no de falar. Agora o trancam dentro da própria casa, como um criminoso. (…) Isso não é justiça, é vingança política”, disse o deputado.

Ex-ministro do governo Bolsonaro e presidente do PP, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) lamentou a prisão.

“A prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, antes mesmo do julgamento, é um fato jurídico com que ninguém pode concordar. Ainda acredito que a Justiça irá prevalecer no final”, disse.

Já o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), elogiou a ordem de Moraes em postagens nas redes sociais. Segundo ele, a resposta do STF foi “proporcional à gravidade dos atos.”

“Ele não tinha jeito. Ele ia ficar descumprindo, provocando o tempo inteiro. Então acho que a decisão é uma decisão correta”, afirmou.

A deputada Duda Salabert (PDT-MG) afirmou que Bolsonaro começa a pagar por ter atentado contra a democracia.

“Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A história cobra. A democracia resiste. E quem atentou contra ela começa a pagar!”, disse.

O presidente do PT, Edinho Silva, afirmou que a prisão do ex-presidente foi decretada porque ele descumpriu medidas cautelares impostas pelo STF e lembrou do plano “Punhal Verde e Amarelo”, que previa matar Lula, Alckmin e Moraes.

“Defendo a investigação da tentativa de golpe e da organização criminosa que existiu para tentar assassinar três autoridades da República. Não podemos normalizar algo tão lamentável”.

O deputado Nikolas Ferreiras (PL-MG), citado na decisão de Moraes, criticou a decisão do ministro.

“Prisão domiciliar decretada de Jair Bolsonaro por Moraes. Motivo: Corrupção? Rachadinha? Desvio de bilhões? Roubou o INSS? Não. Seus filhos postaram conteúdo dele nas redes sociais. Que várzea!!”

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que ficou triste com a prisão do pai, mas não surpreso. O parlamentar, que está morando nos EUA, afirmou que a decisão de Moraes “fortalece” Bolsonaro.

“As fichas do outro lado estão acabando, e as oportunidades de frear esta loucura estão se esgotando. Que o sistema entenda isso antes que seja tarde demais”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/politicos-repercutem-prisao-domiciliar-de-bolsonaro-vinganca-politica-e-nao-tinha-jeito/

Políticos repercutem prisão domiciliar de Bolsonaro: “vingança política” e “não tinha jeito”

2025-08-04