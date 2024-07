Rio Grande do Sul Governo gaúcho lança campanha para impulsionar o turismo no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2024

Campanha foi lançada nas redes sociais e na televisão. (Foto: Reprodução)

O governo do Estado lançou uma campanha publicitária para fomentar a retomada do turismo. O objetivo é mostrar que o Rio Grande do Sul está apto a receber visitantes e incentivar as pessoas a viajarem por suas diversas regiões para conhecer as belezas desta terra. A iniciativa visa atrair tanto os próprios gaúchos como pessoas de fora do Estado.

Ao som da canção Céu, sol, sul, terra e cor, composta pelo músico nativista Leonardo, o filme, de um minuto, carrega uma mensagem de esperança, enaltecendo a força do povo gaúcho e sua capacidade de superação. A campanha, idealizada pelas secretarias de Comunicação (Secom) e de Turismo (Setur), foi veiculada na televisão e já está nas redes sociais.

“Esta campanha que lançamos parte da riqueza da nossa cultura e da nossa identidade para reforçar o potencial turístico do Estado, e assim alavancamos um importante segmento econômico”, comentou a secretária de Comunicação, Tânia Moreira.

O secretário de Turismo em exercício, Luiz Fernando Rodriguez Júnior, destacou que a iniciativa integra os esforços do governo pela defesa da reputação turística do Rio Grande do Sul e, consequentemente, de toda a economia de turismo e eventos do Estado.

“O filme é o primeiro ato de uma campanha que pretende movimentar o turismo, tanto interno quando de fora do Rio Grande do Sul, mostrando não apenas as nossas belezas naturais e a nossa hospitalidade, mas também, sobretudo neste momento, que o estado está com estradas, aeroportos, comércio e braços abertos para acolher a todos os visitantes. Que desfrutem do nosso céu, do nosso sol, da nossa terra e do nosso amor”, convida o CEO da agência HoC, Fábio Bernardi, responsável pela criação da peça.

Além de planejar e executar obras de reconstrução e fazer investimentos em diversas áreas depois das enchentes, o Estado está trabalhando para potencializar o turismo por vias terrestres, dentro do Plano Rio Grande, que atua em três eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes: ações emergenciais, ações de reconstrução e Rio Grande do Sul do futuro.

2024-07-10