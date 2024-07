Rio Grande do Sul Empresa de fertilizantes à base de energia renovável instalará fábricas em três cidades gaúchas

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2024

Empreendimentos serão montados em Passo Fundo, Tio Hugo e Vacaria. (Foto: Arquivo/O Sul)

A empresa de energia renovável BeGreen Bioenergia e Fertilizantes confirmou plano para instalação de três plantas industriais no Rio Grande do Sul. Foram escolhidas as cidades de Passo Fundo, Tio Hugo e Vacaria. A expectativa é de que sejam gerados 500 empregos diretos no período de construção e cerca de 90 vagas fixas para manutenção das fábricas.

Durante reunião com representantes das Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), executivos discutiram a elaboração de um memorando de entendimento com o governo gaúcho. Também trataram do encaminhamento de licença ambiental para operação de unidades de produção.

Com sede no município gaúcho de Panambi, A BeGreen fabrica amônia verde, produzida a partir de hidrogênio e nitrogênio “verdes”. O resultado é um fertilizante nitrogenado cujo volume utilizado nas lavouras do RS é 100% importado. A empresa já atua em Passo Fundo, onde possui uma usina-escola no campus da Universidade local (UPF).

As questões fundiária e de fornecimento de energia para a implantação das unidades de Tio Hugo e Passo Fundo já estão resolvidas, faltando apenas a emissão da licença prévia. A previsão é que as fábricas comecem a operar em 20 meses após a obtenção da licença. Em Vacaria, ainda há uma pendência relativa ao fornecimento de energia. Trata-se de um aspecto decisivo na logística do segmento e que corresponde a 70% da matéria-prima utilizada no processo .

A empresa tem planos de construir cinco pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) – usinas que usam a força e a velocidade da água para gerarem energia. Junto a essas unidades serão instaladas outras destinadas à produção de amônia e que também dependem de licença ambiental prévia.

Para o titular da Sedec, Ernani Polo, o investimento é importante não apenas em razão dos empregos que deve gerar, mas também por estar em consonância com a agenda de sustentabilidade do Rio Grande do Sul, focada em estratégias como a valorização do uso de energias renováveis.

“A instalação no RS de empresas do setor verde contribuem não só com o desenvolvimento econômico e social, mas também vão ao encontro da perspectiva de crescimento sustentável”, reiterou o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico.

(Marcello Campos)

