Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Com o objetivo de consolidar o Rio Grande do Sul como referência no setor de microeletrônica no Brasil, o governo do Estado lançou a primeira edição da Cartilha Semicondutores RS. O material detalha as estratégias, investimentos e ações do Programa Estadual de Semicondutores, coordenado pela Sict (Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia). A iniciativa projeta investimentos de R$ 70 milhões até 2026.

A secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, destacou a importância da estratégica. “Essa cartilha é mais do que um documento. É um compromisso do nosso Estado com o desenvolvimento tecnológico, a competitividade das nossas empresas e a formação de talentos. O Rio Grande do Sul, por meio do governador Eduardo Leite, está trabalhando para ser o principal polo de semicondutores do país”, afirmou.

O material apresenta os pilares que tornam o Estado atrativo para o setor, incluindo incentivos fiscais, mão de obra qualificada e um ecossistema de inovação robusto. Além disso, detalha ações específicas, como o programa Inova Semicondutores, que já está formando profissionais especializados, e o Techfuturo Semicondutores, que promove a integração entre empresas, startups e universidades.

A cartilha também aborda a retomada de atividades do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, único fabricante de microchips do Brasil, e o aporte de R$ 105 milhões na HT Micron, que expande a produção de chips de memória no Estado. Esses avanços reforçam o compromisso do Rio Grande do Sul em liderar o segmento no Brasil e atrair multinacionais para o Estado.

A titular da Sict ressaltou o papel da inovação para o futuro do Estado. “Estamos construindo um legado que une tradição e modernidade. Nosso objetivo é conectar todos os elos da cadeia produtiva e garantir que o Rio Grande do Sul seja protagonista em uma das indústrias mais estratégicas do século XXI.”

A cartilha está disponível para download. O material constitui uma ferramenta essencial para investidores e pesquisadores interessados no potencial gaúcho.

