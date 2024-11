Grêmio Grêmio mandará jato particular para buscar Soteldo, Aravena e Villasanti

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Logística para o retorno dos atletas percorrerá aproximadamente 4.200 quilômetros Foto: Lucas Uebel/Grêmio Logística para o retorno dos atletas percorrerá aproximadamente 4.200 quilômetros. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na próxima quarta-feira (20), o Grêmio enfrentará o Juventude, na Arena, em Porto Alegre, às 19h. A partida é de grande importância para o restante da temporada do Tricolor, já que ocupa a 12° posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com somente dois pontos de distância da zona de rebaixamento.

Graças a pausa para a data FIFA, o elenco gremista teve um maior tempo para se preparar para a partida. Porém, o Grêmio contou com três jogadores a menos para o período de treinos. Soteldo, Aravena e Villasanti foram convocados para suas respectivas seleções. Com o fim da pausa nesta terça-feira (19), não haveria tempo hábil para que os atletas retornassem ao clube.

Com a colaboração do empresário Celso Rigo, foi viabilizado um jato particular de dois funcionários do departamento de futebol para facilitar o retorno dos jogadores. A primeira parada será no Chile, com o confronto entre a Seleção Chilena e a Seleção Venezuelana, onde o supervisor de adaptação Ruan Noms e o fisioterapeuta Ingrael do Amaral buscarão Soteldo e Aravena, que iniciam o trabalho recuperativo, enquanto o voo segue para Assunção, no Paraguai.

Com a chegada na capital paraguaia, será feito o embarque do volante Villansanti, que terá retornado da partida contra a Bolívia. Os atletas ficarão sob os cuidados do fisioterapeuta, que usarão equipamentos que aceleram a recuperação física.

Os jogadores retornam para Porto Alegre na manhã de quarta-feira (20), após escala em Foz do Iguaçu, no Paraná. Após a chegada, os jogadores serão avaliados pelo departamento médico para decidir a utilização dos mesmos na partida contra o Juventude.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-mandara-jato-particular-para-buscar-soteldo-aravena-e-villasanti/

Grêmio mandará jato particular para buscar Soteldo, Aravena e Villasanti

2024-11-18