Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Painel de monitoramento também traz atualizações sobre estudantes que estão de volta às atividades escolares Foto: Gustavo Gargioni/Especial Palácio Piratini Painel de monitoramento também traz atualizações sobre estudantes que estão de volta às atividades escolares (Foto: Gustavo Gargioni/Especial Palácio Piratini) Foto: Gustavo Gargioni/Especial Palácio Piratini

Nesta quarta-feira (5), o governo do Rio Grande do Sul lançou o Mapa do Retorno, ferramenta que mostra o status de funcionamento das escolas estaduais. O painel de monitoramento criado pela Seduc (Secretaria da Educação) permite que seja acompanhada a situação de escolas da rede estadual de ensino, mostrando dados como o número total de instituições e o percentual de quantas já retomaram as aulas.

A ferramenta também traz atualizações sobre estudantes que estão de volta às atividades escolares. Além disso, é possível também fazer a consulta por município, Coordenadoria Regional e unidade escolar.

No Mapa, estão disponíveis dados como a data em que as atividades foram retomadas ou o dia de previsão de retorno, além das formas de atendimento aos estudantes. A ferramenta também está disponível no site SOS Rio Grande do Sul.

