Inter O que o Inter precisa para se classificar aos playoffs da Sul-Americana; veja possíveis adversários

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Colorado está na 3ª posição do Grupo C, com oito pontos Foto: Ricardo Duarte/Internacional Colorado está na 3ª posição do Grupo C, com oito pontos (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na noite de terça-feira (5), o Inter venceu o Real Tomayapo-BOL por 2 a 0 e seguiu vivo na disputa por uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana.

Para chegar ao mata-mata da competição, a equipe de Eduardo Coudet precisa vencer o Delfín-EQU no sábado (8), às 21h30min (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O Colorado está na 3ª posição do Grupo C, com os mesmos oito pontos e o mesmo saldo (2) do Delfín. Os equatorianos, entretanto, levam vantagem pelo número de gols marcados (9 contra 5) e, por isso, podem até empatar no Alfredo Jaconi para garantirem a vaga.

Se vencer, o Inter chegará a 11 pontos e, no mínimo, um saldo positivo de 3 gols. Com isso, a equipe pode ser desde o 4º melhor segundo colocado da Sul-Americana até o 7º.

Como os melhores terceiros colocados da Libertadores já estão definidos e os playoffs colocam frente a frente o melhor classificado da Sul-Americana com o pior da Libertadores, o segundo melhor com o segundo pior e assim por diante, já é possível prever os possíveis adversários do Inter na próxima fase da competição.

Caso avance aos playoffs, o Inter terá quatro opções de adversários: Rosário Central-ARG, LDU-EQU, Independiente del Valle-EQU e Libertad-PAR.

Próximos jogos do Inter

Sul-Americana

Inter x Delfín: 08/06, 21h30min, Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

Brasileirão

Inter x São Paulo: 13/06, 20h, Heriberto Hülse, Criciúma (SC)

13/06, 20h, Heriberto Hülse, Criciúma (SC) Vitória x Inter: 16/06, 16h, Barradão, Salvador (BA)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/o-que-o-inter-precisa-para-se-classificar-aos-playoffs-da-sul-americana-veja-possiveis-adversarios/

O que o Inter precisa para se classificar aos playoffs da Sul-Americana; veja possíveis adversários

2024-06-05