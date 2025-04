Inter Após suposto caso de racismo, Inter é punido com perda de mando em três jogos do Brasileirão feminino

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

Uma banana foi arremessada em direção ao banco de reservas do Sport. (Foto: Reprodução/TV Brasil)

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), Luís Otávio Veríssimo Teixeira, deferiu nessa terça-feira (1°) a liminar da Procuradoria da corte para punir o Inter com a perda de mando com portões fechados em três partidas do Campeonato Brasileiro Feminino. A punição imediata foi aplicada após o arremesso de banana no banco de reservas do Sport, em jogo válido pela terceira rodada do torneio. A penalidade estará em vigor até o julgamento da denúncia.

“A medida postulada visa, em caráter liminar, à aplicação imediata de tutela preventiva de perda de três mandos de campo ao Sport Club Internacional, com a realização das respectivas partidas com portões fechados. Analisados o vídeo da partida, o registro sumular, a nota oficial do clube adversário, as matérias jornalísticas e a lavratura de boletim de ocorrência, constata-se a verossimilhança das alegações formuladas pela Procuradoria, bem como a gravidade e plausibilidade dos fatos. Tais elementos conferem elevada credibilidade à narrativa”, diz o despacho de Teixeira.

O Inter informou em nota ter conduzido “uma apuração rigorosa que levou à identificação da pessoa envolvida e está tomando todas as medidas cabíveis” e ter solicitado, “com urgência, as imagens ao local da partida para encaminhá-las aos órgãos competentes, a fim de contribuir com a apuração”.

“A Instituição reitera seu repúdio veemente a qualquer ato discriminatório e reafirma seu compromisso inegociável na luta contra todas as formas de preconceito, mantendo-se firme na promoção de um ambiente de respeito e igualdade dentro e fora de campo”, informou o Colorado.

De acordo com informações da Rádio Grenal, a responsável foi uma atleta das categorias de base do Inter, ainda com contrato de formação. Ela foi desligada do clube na segunda-feira (31).

