Rio Grande do Sul Governo gaúcho lança programa para injetar até R$ 600 milhões em empreendimentos

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2022

Iniciativa oferece crédito para microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte com juros subsidiados

O governo do Estado lançou nesta quinta-feira (20), no Palácio Piratini, o programa Avançar no Desenvolvimento Econômico – Programa Juro Zero. Com a iniciativa, serão disponibilizados R$ 100 milhões de recursos do Estado na forma de subsídio de juros em operações de crédito para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.

O programa viabilizará que até R$ 600 milhões sejam financiados pelo Badesul Desenvolvimento S.A. – Agência de Fomento e pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, com juros pagos pelo Estado.

O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum. O governador destacou que, com esse aporte, o programa Avançar já destinou o volume histórico de mais de R$ 4,7 bilhões em investimento em diversas áreas.

“O desenvolvimento econômico é impactado pelo investimento em todas essas áreas, porque quando investimos em segurança, estradas e educação, por exemplo, estamos também gerando desenvolvimento. Mas temos agora um recurso específico, através desse programa liderado pela nossa secretaria de Desenvolvimento Econômico, que vai se concentrar no apoio aos empreendedores, especialmente os pequenos, que mais precisam de suporte, e ajudar a alavancar o seu crescimento. Nosso povo é vocacionado para o empreendedorismo e estamos avançando para sermos um Estado cada vez mais acolhedor e parceiro de quem empreende e gera emprego, renda e desenvolvimento”, afirmou Leite.

O objetivo é fortalecer e incentivar os empreendimentos para a retomada do crescimento a partir da injeção de recursos com juro zero e redução da burocracia na contratação. A expectativa é de que até 23 mil operações possam ser realizadas, 20% delas destinadas preferencialmente aos MEIs (microempreendedores individuais).

