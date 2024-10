Rio Grande do Sul Governo gaúcho marca presença no maior evento de energia eólica da América Latina

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Além de palestras e painéis, o evento conta com uma feira com mais de 150 expositores do setor. Foto: Taís Teixeira/Ascom Sedec Além de palestras e painéis, o evento conta com uma feira com mais de 150 expositores do setor. (Foto: Taís Teixeira/Ascom Sedec) Foto: Taís Teixeira/Ascom Sedec

Iniciou nessa terça-feira (22), em São Paulo, o Brazil Windpower, maior evento de energia eólica da América Latina. Com o tema “Cenários para política de industrialização verde – o papel da indústria eólica”, o encontro ocorre até esta quinta-feira (24) reunindo especialistas, autoridades e representantes governamentais para falar sobre os principais assuntos que envolvem energia eólica. Além de palestras e painéis, o evento conta com uma feira com mais de 150 expositores do setor.

O governo do Rio Grande do Sul, juntamente com a Portos/RS e outros parceiros, está com um estande na feira com o objetivo de promover os empreendimentos gaúchos de energias renováveis e atrair investidores para o Rio Grande do Sul. O Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS) também apoia a presença gaúcha no evento.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, está acompanhando o evento e salientou que a participação do Estado no Brazil Windpower é uma grande oportunidade para mostrar o RS como um mercado atraente para os investidores em energia eólica. “Nós temos um grande potencial neste setor, tanto pelas questões ambientais, quanto tecnológicas. Também temos um governo que procura desenvolver esta área e que incentiva empresas cuja demanda de energia venha de fontes renováveis, aliando crescimento econômico com sustentabilidade”, afirmou.

Acompanharam o evento o secretário da Casa Civil, Artur Lemos, o chefe de gabinete do governador, Coronel Euclides Neto, o diretor de Energia da Sema, Rodrigo Huguenino, o diretor-presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Renato das Chagas e Silva, e o diretor-técnico da Fepam, Gabriel Ritter.

