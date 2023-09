Rio Grande do Sul Governo gaúcho mobiliza mais de 900 servidores e dez helicópteros para resgate e apoio às comunidades

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

Helicóptero da Brigada Militar é uma das dez aeronaves utilizadas nos resgates. Foto: Maurício Tonetto/Secom Helicóptero da Brigada Militar é uma das dez aeronaves utilizadas nos resgates. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governo do Rio Grande do Sul mobiliza grande efetivo para buscas, resgate e identificação das vítimas das cheias nas regiões Norte, Serra e Vale do Taquari. Ao todo, 911 servidores estaduais atuam em campo realizando os atendimentos. A Defesa Civil estadual empregou 36 profissionais no apoio aos municípios e 28 viaturas e caminhões. As ações ocorrem em conjunto com as Defesas Civis municipais.

“A equipe da Sala de Situação e do Centro de Operações da Defesa Civil estadual seguem monitorando a cheia dos rios e emitindo alertas à população quando potenciais fontes de risco são identificadas”, informou o governo.

Desde segunda-feira (3), 674 agentes e um helicóptero da Brigada Militar, 121 agentes e um helicóptero do Corpo de Bombeiros e 50 agentes e um helicóptero da Polícia Civil trabalham nas ações de resgate. Mais de 40 embarcações estão sendo usadas para buscas e remoção de pessoas ilhadas, além de viaturas de apoio.

Além dos três helicópteros do governo do Estado, as operações contam com o apoio de aeronaves do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (1), do Exército (1), da Força Aérea Brasileira (2), da Marinha (1), da Polícia Militar de Santa Catarina (1) e da Polícia Rodoviária Federal (1).Com isso, o total de helicópteros empregados nos resgates chega a dez.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) conta com 30 servidores para perícia e identificação de vítimas, além disso, é responsável pela confecção de documentos de identificação.

As inundações provocaram destruição em infraestrutura, o que dificulta a locomoção das equipes e dos moradores. Pistas ficaram alagadas em função do transbordo dos rios. Houve queda de barreiras, de cabeceira de pontes e deslizamentos. A Secretaria de Transportes e Logística, por meio das equipes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, para que os artigos de primeira necessidade possam chegar aos municípios mais atingidos pelas chuvas.

Helicópteros

Brigada Militar, 1; Corpo de Bombeiros Militar de SC, 1; Corpo de Bombeiros Militar do RS, 1; Exército, 1; Força Aérea Brasileira, 2; Marinha, 1; Polícia Civil do RS, 1; Polícia Militar de Santa Catarina, 1; e Polícia Rodoviária Federal, 1.

