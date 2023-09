Notícias Lei Paulo Gustavo: aberta chamada pública para banco de avaliadores

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

Inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até dia 15. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) abriu uma chamada pública para compor o Banco de Avaliadores para formação das Comissões de Seleção dos editais lançados com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG). Podem se inscrever pessoas físicas, brasileiros(as), maiores de 18 anos, residentes ou não no Rio Grande do Sul. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 15 de setembro de 2023, por meio de preenchimento de formulário disponível no endereço https://forms.gle/G4NwW1jwtLedGE3r6.

Os profissionais poderão atuar na prestação de serviço técnico especializado para avaliação dos projetos inscritos nos nove editais da LPG nas seguintes áreas: artes cênicas; artes visuais; artesanato; arquitetura; audiovisual; circo; cultura hip-hop; cultura popular; cultura viva; pontos de cultura; dança; diversidade linguística; design e serviços criativos; entretenimento; eventos e turismo cultural; festivais e feiras; games; gastronomia,; livro, leitura e literatura; moda; música; memória e patrimônio; museus; publicidade; rádio; software aplicado à economia criativa; tecnologias da informação e comunicação (TIC) e pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I); televisão; e teatro.

O candidato inscrito poderá atuar na avaliação de projetos de mais de uma linguagem cultural, considerando sua qualificação curricular e profissional, que deve ser comprovada no processo. É recomendado que o candidato tenha experiência em análise e julgamento de projetos culturais e conhecimento básico em informática, já que avaliações serão feitas por meio de plataforma online. A previsão de remuneração pela participação na Comissão de Seleção de edital da LPG será entre R$ 500,00 e R$ 2.700,00.

Dúvidas relacionadas ao processo de inscrição podem ser sanadas pelos e-mails fomento@sedac.rs.gov.br e sistema-cultura@sedac.rs.gov.br, ou pelos telefones (51) 3288-5416 e (51) 3288-5408, de segunda a sexta-feira.

Projetos

O governo do Rio Grande do Sul lançou nove editais que serão contemplados com o repasse de R$ 90 milhões do governo federal, por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG). Os nove editais lançados na manhã de hoje estão divididos por áreas: quatro deles para o setor audiovisual e cinco para demais setores culturais.

Para o audiovisual serão direcionados R$ 63,3 milhões, através dos seguintes editais: Apoio a Produções Audiovisuais; Apoio a Salas de Cinema e Cinema Itinerante; Capacitação, Festivais, Mostras, Memória e Pesquisa; e Ecossistemas Regionais de Audiovisual. Já os demais setores culturais ficarão com a fatia de R$ 24 milhões, para Pesquisa, Registro e Memória; Cultura e Educação; Criação Artística; Festivais, Mostras e Circulação; e Arranjos Colaborativos e Criações Funcionais.

Os projetos contemplados nos cinco editais da cultura, exceto audiovisual, também contarão com o repasse de R$ 3,5 milhões para a contratação de uma entidade parceira para fazer mentoria, capacitação e acompanhamento.

Para participar dos editais é necessário o registro junto ao Cadastro Estadual de Produtor Cultural – ele pode ser feito no site www.procultura.rs.gov.br , acessando a opção “novo cadastro”. Para saber sobre os valores disponibilizados em cada edital, os requisitos para o cadastramento e o envio dos projetos, acesse o site da Sedac. As inscrições vão até o dia 25 de setembro.

