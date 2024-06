Rio Grande do Sul Governo gaúcho nega que teria solicitado ajuda financeira para pagar os salários dos servidores estaduais

Por Marcelo Warth | 5 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Nesta sexta-feira, o governo deposita a metade do 13º salário para os servidores estaduais Foto: José Cruz/Agência Brasil Nesta sexta-feira, o governo deposita a metade do 13º salário para os servidores estaduais. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Palácio Piratini afirmou que é falsa a informação de que teria solicitado ao governo federal ajuda financeira para pagar os salários dos servidores públicos estaduais. A fake news foi divulgada nas redes sociais e em grupos de WhatsApp.

“A proposta realizada à União refere-se ao pagamento do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm), com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A medida visa ao pagamento de parte dos salários de funcionários do setor privado para evitar demissões em massa. A folha de pagamento dos servidores está em dia e metade do 13º salário foi antecipada para 7 de junho”, informou o governo gaúcho.

Nesta sexta-feira (7), o governo depositará a metade do 13º salário para os servidores estaduais. Serão liberados cerca de R$ 900 milhões para mais de 350 mil funcionários públicos ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo.

“Muitos servidores também foram atingidos [pelas enchentes], assim como boa parte da população gaúcha. Essa antecipação é uma forma de dar condição àqueles que foram mais afetados, seja por terem suas próprias residências alcançadas ou por ajudarem familiares e amigos, acolhendo e se mobilizando em favor dessas pessoas”, disse o governador Eduardo Leite na terça-feira (4), ao anunciar o pagamento.

“Estamos falando em quase R$ 1 bilhão em valores que serão injetados na economia do Rio Grande do Sul com essa antecipação”, prosseguiu o chefe do Executivo.

Fake news

No início das enchentes que castigaram o Estado, o governo gaúcho montou uma força-tarefa de checagem e contestação de conteúdos falsos relacionados às inundações divulgados na internet. As fake news são desmentidas no site https://sosenchentes.rs.gov.br/combate-a-desinformacao, no portal e nos perfis oficiais do Executivo nas redes sociais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-nega-que-teria-solicitado-ajuda-financeira-para-pagar-os-salarios-dos-servidores-estaduais/

Governo gaúcho nega que teria solicitado ajuda financeira para pagar os salários dos servidores estaduais

2024-06-05