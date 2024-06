Porto Alegre Trânsito é liberado na avenida Severo Dullius, importante via de entrada e saída de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Além da Severo Dullius, foi liberado o trânsito na alça do viaduto da BR-116 que dá acesso ao aeroporto Salgado Filho Foto: PMPA/Divulgação Além da Severo Dullius, foi liberado o trânsito na alça do viaduto da BR-116 que dá acesso ao aeroporto Salgado Filho. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

Em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) liberou o trânsito na alça do viaduto da BR-116 que dá acesso ao aeroporto Salgado Filho e nos dois sentidos da avenida Severo Dullius até a Sertório.

Importante via de entrada e saída da Capital pela BR-116, a Severo Dullius estava bloqueada em razão de alagamentos.

“Estamos com todos os principais acessos a Porto Alegre, tanto de entrada quanto de saída, liberados. Alguns pontos ainda passam por limpeza e, por isso, reforçamos a importância do respeito à sinalização e ao limite de velocidade da via para a segurança de todos no trânsito”, disse o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

