Rio Grande do Sul Governo gaúcho orienta as escolas sobre a implementação da lei que proíbe o uso de celulares nas instituições de ensino

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Lei proibiu o uso de celulares e dispositivos eletrônicos no ambiente escolar em todo o Brasil Foto: Reprodução Lei proibiu o uso de celulares e dispositivos eletrônicos no ambiente escolar em todo o Brasil. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após receber contribuições da comunidade escolar, de associações de pais e mestres e de especialistas na área educacional, a Seduc (Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul) divulgou, nesta sexta-feira (7), uma portaria que orienta sobre a implementação da Lei 15.100/2025 nas escolas da rede estadual.

A legislação trata do uso de celulares e dispositivos eletrônicos no ambiente escolar em todo o Brasil, exigindo que as redes estaduais e municipais determinem regras para regular a utilização desses aparelhos.

As diretrizes foram publicadas no Diário Oficial do Estado e entram em vigor imediatamente para as 2.320 escolas estaduais, que devem aplicar as normas a partir desta segunda-feira (10), quando começará o ano letivo. Com isso, o objetivo é reduzir os impactos negativos da utilização indiscriminada dos aparelhos, favorecendo o aprendizado, a convivência e o desenvolvimento integral dos estudantes.

Conforme a portaria, o uso de celulares e de dispositivos eletrônicos passa a ser vedado em todas as escolas estaduais durante aulas, intervalos, recreios e atividades escolares. As exceções envolvem momentos em que haja uma intencionalidade pedagógica, ou seja, em atividades planejadas e supervisionadas pelos professores, além de casos que demandam os aparelhos para fins de acessibilidade ou inclusão. Também será permitido o uso para atender casos de saúde dos estudantes, desde que devidamente justificados e comunicados à escola.

Além disso, a orientação é de que professores e demais profissionais da escola evitem o uso dos dispositivos em sala de aula, salvo para finalidades pedagógicas ou de gestão. As equipes diretivas das escolas devem mobilizar a comunidade escolar para definir procedimentos de proteção e guarda dos aparelhos, estabelecendo sanções pedagógicas para os casos de descumprimentos das normas.

Para incentivar o uso consciente dos dispositivos eletrônicos, as escolas da rede estadual devem incluir em seus Projetos Políticos-Pedagógicos ações que promovam a cidadania digital, abordando temas como segurança online, privacidade, combate à desinformação e equilíbrio no uso das telas. A Seduc oferece formação continuada e cursos específicos para os professores, de forma a capacitá-los para o uso pedagógico das tecnologias digitais.

A portaria estabelece que, para dar suporte pedagógico, os supervisores escolares serão responsáveis por incentivar e auxiliar os professores no desenvolvimento de práticas que explorem o potencial dos dispositivos eletrônicos. Orientadores educacionais, por sua vez, atuarão como mediadores, promovendo reflexões sobre o uso da tecnologia com alunos, pais e equipe escolar para fomentar o uso consciente e responsável.

As escolas devem informar as famílias e responsáveis pelos estudantes, de modo a assegurar o alinhamento sobre essas diretrizes. As regras sobre o uso dos celulares e demais dispositivos também serão amplamente divulgadas pela Seduc e devem ser adaptadas às particularidades de cada comunidade escolar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-orienta-as-escolas-sobre-a-implementacao-da-lei-que-proibe-o-uso-de-celulares-nas-instituicoes-de-ensino/

Governo gaúcho orienta as escolas sobre a implementação da lei que proíbe o uso de celulares nas instituições de ensino

2025-02-07