Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

O presidente da entidade, Leonardo Lamachia (foto), manifestou as suas "mais sinceras condolências aos entes queridos, amigos, alunos e colegas" de Carpena

A OAB/RS (Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul) lamentou a morte do advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, ocorrida na manhã desta sexta-feira (7) após a queda de um avião de pequeno porte em São Paulo.

O presidente da Ordem gaúcha, Leonardo Lamachia, manifestou as suas “mais sinceras condolências aos entes queridos, amigos, alunos e colegas” de Carpena.

“Com muita tristeza, recebo a notícia do falecimento do colega Márcio Carpena, que desenvolveu uma grande trajetória na advocacia. Em nome da advocacia gaúcha, nossa solidariedade à família, amigos e demais colegas nesse momento de consternação”, afirmou Lamachia.

Trajetória

Natural de Porto Alegre, Carpena deixou a esposa e três filhos. Ele iniciou a sua trajetória profissional ao se graduar em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) em 1999. Quatro anos depois, tornou-se mestre em Direito Processual Civil pela mesma instituição.

Carpena atuava na área contenciosa civil em tribunais regionais, estaduais e superiores, além dos Institutos de Mediação e Arbitragem. Carpena também foi professor na Faculdade de Direito da PUCRS e na Escola da Magistratura, palestrava em congressos, seminários e colóquios de Direito, no Brasil e no exterior, e presidiu a Academia Brasileira de Direito Processual Civil entre 2003 e 2009.

2025-02-07