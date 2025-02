Professor de Direito da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), Carpena era palestrante motivacional e viajava para várias cidades do Brasil para ministrar palestras. Ele era sócio majoritário do Carpena Advogados, que tem escritórios em Porto Alegre e Caxias do Sul. Natural de Porto Alegre, Carpena, de 49 anos, era casado e deixou três filhos.

Nas redes sociais, o advogado se descrevia como alguém que “ajuda e motiva pessoas a verem o mundo de uma forma diferente” e afirmava que estava “em busca de auxiliar na construção de uma sociedade mais doce, verdadeira e próspera”.

Uma hora antes do acidente, ele postou um vídeo no Instagram afirmando que estava saindo de São Paulo rumo a Porto Alegre no seu jatinho, um King Air F90.

O perfil do advogado no Linkedin diz o seguinte: “Márcio Louzada Carpena é um empreendedor por natureza e advogado por formação com atuação forte na área contenciosa civil em tribunais estaduais, regionais, federais, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Sua maior especialidade é a resolução de conflitos (judicial e arbitral) e estruturação jurídica de negócios e operações civis e comerciais. Atualmente, coordena a área contenciosa e de negócios da Carpena Advogados Associados, juntamente com outros sócios numa estrutura que conta com mais de 140 pessoas e atende clientes corporativos de pequeno, médio e grande porte, nacionais e estrangeiros.

Também há muito tempo é professor universitário lecionando na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e, como convidado, em outras instituições de ensino superior”.