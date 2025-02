Brasil Advogado gaúcho morre em queda de avião de pequeno porte em avenida em São Paulo

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Segundo o Corpo de Bombeiros, advogado e piloto foram encontrados carbonizados dentro da aeronave Foto: Reprodução de vídeo Segundo o Corpo de Bombeiros, advogado e piloto foram encontrados carbonizados dentro da aeronave. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um avião de pequeno porte caiu por volta das 7h20min desta sexta-feira (7) na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas. As vítimas fatais são o advogado gaúcho Márcio Carpena, dono da aeronave, e o piloto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois foram encontrados carbonizados dentro da avião.

Entre os feridos, está um motociclista que passava pela via e foi atingido por destroços e uma mulher que se encontrava em um ônibus. O avião bateu no coletivo, danificando a traseira do veículo. A aeronave explodiu após a queda e uma grande nuvem de fumaça preta se formou no local do acidente.

O avião é um King Air F90, que tem capacidade para oito passageiros mais o piloto. A aeronave pertencia à empresa Máxima Inteligência Operações e Empreendimentos, do advogado Márcio Carpena. O avião decolou do Campo de Marte, na capital paulista, por volta das 7h15min, e tinha como destino a Capital gaúcha. O acidente ocorreu pouco depois da decolagem.

A aeronave tentou fazer um pouso de emergência na avenida, mas não conseguiu e acabou caindo. As causas da tragédia serão investigadas.

Uma testemunha que estava no local do acidente relatou que, antes da queda, o avião bateu em uma árvore e começou a despejar querosene. “Ele pegou na árvore, pegou em uma placa e começou a despejar querosene”, disse o engenheiro João Lucas da Silva Amaral. “Na hora que bateu no chão, ele explodiu e corremos”, prosseguiu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/aviao-de-pequeno-porte-cai-em-avenida-em-sao-paulo-duas-pessoas-morreram/

Advogado gaúcho morre em queda de avião de pequeno porte em avenida em São Paulo

2025-02-07