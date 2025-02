Polícia Homem que matou a companheira com 33 facadas é condenado a mais de 19 anos de prisão no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

O crime foi motivado por ciúme, segundo o MP Foto: Freepik O crime foi motivado por ciúme, segundo o MP. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

O Tribunal do Júri de Ivoti, no Vale do Sinos, condenou a 19 anos e três meses de prisão, em regime fechado, um homem que matou a companheira a facadas dentro do carro do casal em 2021. O julgamento foi realizado na quinta-feira (6).

Segundo o MP (Ministério Público), o homem desferiu 33 facadas contra a vítima, que tinha 53 anos e dirigia o veículo. Ele estava no banco do passageiro. O crime foi motivado por ciúme.

O assassino foi preso logo após o feminicídio e confessou o crime. A defesa tentou alegar insanidade mental, porém, um laudo psiquiátrico descartou a hipótese. “Ele tinha plena capacidade de entender seus atos no momento do crime”, destacou o promotor de Justiça Luiz Flávio Barbieri.

2025-02-07