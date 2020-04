Rio Grande do Sul Governo gaúcho paga R$ 68 milhões a hospitais

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

A Secretaria Estadual da Saúde informou que mantém a regularidade dos pagamentos aos prestadores de serviços de saúde pública no RS

O governo do RS realizou nesta quarta-feira (08) o pagamento de R$ 68 milhões aos hospitais gaúchos que prestam atendimento por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).

São aproximadamente 200 instituições hospitalares, clínicas e laboratórios que recebem incentivos estaduais pela oferta de serviços como serem porta de entrada para urgência e emergência, plantões presenciais em algumas especialidades prioritárias, atendimento a gestantes de alto risco e rede de atenção ao parto e complementação de diárias de UTIs, entre outros.

A Secretaria Estadual da Saúde informou que mantém, assim, a regularidade dos pagamentos aos prestadores de serviços de saúde pública no RS. Neste mês, a pasta já pagou um total de R$ 75 milhões provenientes do Tesouro do Estado a instituições de saúde.

De repasses do governo federal, os recursos somam R$ 54 milhões, apenas em abril. Os recursos federais são relativos a procedimentos hospitalares e ambulatoriais de média e alta complexidades.

