Rio Grande do Sul Governo gaúcho pedirá empréstimo de quase R$ 300 milhões a banco internacional

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Operação foi autorizada nesta semana pela Assembleia Legislativa. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul contratará empréstimo de US$ 50 milhões (equivalente a quase R$ 300 milhões) com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). De acordo o Palácio Piratini, o montante financiará parcialmente o Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público do Estado do Rio Grande do Sul (Progestão-RS).

A operação foi autorizada pela Assembleia Legislativa, nesta semana, ao aprovar por unanimidade um projeto de lei do Executivo estadual com tal finalidade. De acordo com a titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, a iniciativa contribuirá para áreas transversais da atual gestão, nos seguintes eixos:

– Ações em saúde, educação e assistência social.

– Racionalização de despesas com servidores (incluindo inativos).

– Gastos com patrimônio.

– Investimentos públicos.

– Modernização das compras.

“MEI RS Calamidades”

A Secretaria Estadual de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP) marcou para as 15h30min desta quinta-feira (7) o anúncio do pagamento – via rede bancária – da segunda parcela do benefício “MEI RS Calamidades”. O valor é de R$ 1,5 mil.

Tendo como local o teatro do Prédio 40 da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), na Zona Leste de Porto Alegre, as informações serão detalhadas durante a entrega dos atestados de conclusão aos microempreendedores individuais (MEI) que aderiram à consultoria disponibilizada pelo programa.

O assessoramento faz parte da segunda etapa da iniciativa, como condição para que a categoria possa retirar mais R$ 1,5 mil. Trata-se de mais uma ação vinculada ao “Plano Rio Grande”, que atua em três eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes de maio: ações emergenciais, de reconstrução e voltadas para o futuro do Estado.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-pedira-emprestimo-de-quase-r-300-milhoes-a-banco-internacional/

Governo gaúcho pedirá empréstimo de quase R$ 300 milhões a banco internacional

2024-11-06