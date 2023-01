Rio Grande do Sul Governo gaúcho promete apresentar, nos próximos dias, um plano de obras emergenciais em escolas

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

Assunto foi discutido nesta segunda-feira, a menos de um mês do início do ano letivo na rede estadual. (Foto: Arquivo/Palácio Piratini)

Após uma série de reuniões técnicas nas últimas semanas, as titulares da Secretaria da Educação, Raquel Teixeira, e de Obras Públicas, Izabel Matte, apresentaram ao governador Eduardo Leite nesta segunda-feira (23) um diagnóstico das obras emergenciais necessárias às escolas da rede estadual gaúcha antes do início do ano letivo. O plano de ação deve ser apresentado pelo Palácio Piratini nos próximos dias.

O relatório detalhado durante a reunião passará por análise que embasará o planejamento das reformas, incluindo os critérios de urgência e como será executada cada trabalho. De acordo com as gestoras das ambas as pastas, os dados foram obtidos de forma conjunta, a partir de reuniões e contatos com todas as coordenadorias regionais de cada órgão.

As Secretarias têm pela frente uma intensa corrida contra o relógio. Afinal, o calendário oficial divulgado no site educacao.rs.gov.br indica o início das aulas em 23 de fevereiro – daqui a menos de um mês, portanto.

Prioridade

Uma das áreas mais questionadas por adversários durante a campanha eleitoral do ano passado, a educação tem sido tratada oficialmente como prioridade da segunda gestão de Eduardo Leite à frente do governo do Rio Grande do Sul.

“Temos como desafio melhorar a performance e o desempenho da máquina pública para acelerar as entregas”, declarou o chefe do Executivo após o encontro. “Nosso foco é trabalhar para que os alunos encontrem as escolas nas melhores condições possíveis no início do ano letivo.”

(Marcello Campos)

