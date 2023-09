Rio Grande do Sul Governo gaúcho recomenda cuidados à população do Vale do Taquari para evitar a leptospirose

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A leptospirose é uma doença infecciosa febril surgida após a exposição à urina de animais, principalmente ratos e outros roedores. Foto: Maurício Tonetto/Secom A leptospirose é uma doença infecciosa febril surgida após a exposição à urina de animais, principalmente ratos e outros roedores. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Diante da possiblidade do surgimento de casos suspeitos de leptospirose no Vale do Taquari após as enchentes que deixaram rastro de mortes e destruição, o Centro Estadual de Vigilância Sanitária (Cevs) da Secretaria da Saúde recomenda à população cuidados durante o retorno às áreas que estavam alagadas e durante a limpeza dos locais.

A leptospirose é uma doença infecciosa febril surgida após a exposição à urina de animais, principalmente ratos e outros roedores, infectados pela bactéria Leptospira. A contaminação ocorre pela pele, através de lesões e das mucosas, ou mesmo pela pele sem ferimentos exposta por longos períodos à água contaminada.

Os sintomas iniciais incluem febre alta, calafrios, dor de cabeça, dores no corpo e musculares, principalmente nas panturrilhas, além de náusea, vômito, perda de apetite e fadiga. Nos casos mais graves, é comum a icterícia (amarelamento da pele e dos olhos), insuficiência renal e hemorragias, entre outros sintomas.

“Depois do alagamento, as pessoas retornam para suas casas e vão fazer a limpeza dos locais atingidos, ficando mais expostas à contaminação”, explicou o diretor adjunto do Cevs, Marcelo Vallandro.

“O risco é maior se durante a limpeza a pessoa estiver usando chinelos e sem proteção, mesmo que a pele esteja íntegra. Se têm um corte na pele, o risco é maior. Lesões são uma porta de entrada ainda mais perigosa para as bactérias”, reforçou.

Para evitar a contaminação, segundo o diretor adjunto, é necessário adotar proteções como o uso de luvas e sapatos fechados e impermeáveis, se possível, evitando a exposição da pele, principalmente no caso de lesões. “Em uma superfície seca, a leptospira não resiste por muito tempo”, acrescentou.

Caso a pessoas manifeste os sintomas, a orientação é para que busque atendimento médico. “Os profissionais estão atentos. Com qualquer sintoma, principalmente febre, é preciso procurar ajuda”, enfatizou Vallandro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-recomenda-cuidados-a-populacao-do-vale-do-taquari-para-evitar-a-leptospirose/

Governo gaúcho recomenda cuidados à população do Vale do Taquari para evitar a leptospirose

2023-09-15