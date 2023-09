Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul ainda apresenta rodovias com bloqueios parciais ou totais

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Há 17 trechos com bloqueios totais ou parciais no Estado. Foto: Reprodução/Twitter Há 17 trechos com bloqueios totais ou parciais no Estado. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As fortes chuvas que afetam o Rio Grande do Sul têm provocado danos e alterações no tráfego em rodovias gaúchas. Nesta sexta-feira (15), de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em seu último boletim divulgado pela manhã e do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) até às 16h, há 17 trechos com bloqueios totais ou parciais.

Estradas estaduais

Bloqueios totais

ERS-502

Trânsito bloqueado no km 27, em Cachoeira do Sul.

ERS-630

Bloqueio total na localidade de Passo do Pedroso, em São Gabriel (km 82). O desvio pode ser realizado pela estrada municipal que sai no Bar da Lagoa.

ERS-149

Trânsito bloqueado nos dois sentidos, em Formigueiro (km 77). A pista está alagada em ambos os sentidos.

ERS-566

Trânsito interrompido no km 40, em Alegrete. O desvio está sendo feito por estradas municipais adjacentes.

ERS-431

A ponte sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, cedeu e a pista está alagada. Por isso, há bloqueio total do tráfego entre o km 10 e o km 23.

ERS-448

Entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas, a ponte que fica no km 37 da rodovia cedeu. Por esse motivo, há bloqueio total do tráfego no trecho. O deslocamento entre os dois municípios pode ser feito pela ERS-122, entrando em Antônio Prado e utilizando, em seguida, a ERS-437.

ERS-130

Bloqueio total em Cruzeiro do Sul (km 40). Rodovia bloqueada devido à queda de cabeceira da ponte.

Bloqueio total no km 37, em Venâncio Aires.

VRS-851

Em Serafina Corrêa (km 9), há bloqueio total na ponte do rio Carreiro. A ponte que se encontrava submersa está danificada.

Bloqueios parciais

ERS-431

No km 26, em São Valentim do Sul, houve deslizamento de parte da pista. O fluxo está em meia pista.

Pontos de bloqueios nas Rodovias Federais

– Estrela: BR 386, km 350. Defeito na via. Bloqueio parcial: Crescente (sentido Lajeado x Montenegro);

– São Marcos: BR 116, km 96. Fenômenos da natureza. Bloqueio total: Ambos os sentidos;

– Nova Petrópolis: BR 116, km 181. Fenômenos da natureza. Bloqueio parcial: Ambos os sentidos;

– São Sepé: BR 290, km 353. Fenômenos da natureza. Interdição parcial: Ambos os sentidos; liberado para veículos leves;

São Sepé: BR 392, KM 325. Fenômenos da natureza. Interdição parcial.

– Cachoeira do Sul: BR 153, km 412. Obras na rodovia. Interdição parcial: Crescente (sentido Novos Cabrais x Caçapava do Sul); Ponte do Fandango sobre o Rio Jacuí; Restrição de trânsito de veículos acima de 18 toneladas;

– Cachoeira do Sul: BR 153, km 410. Fenômenos da natureza. Bloqueio parcial: Crescente;

– Caçapava do Sul: BR 290, km 311.8. Fenômenos da natureza. Interdição parcial: Ambos os sentidos.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta que a ponte sobre o Arroio Bossoroca, localizada no km 353,9 da BR-290, entre o entroncamento com a BR-392 e o município de Vila Nova do Sul, está com restrição de tráfego para veículos pesados (caminhões e ônibus). O tráfego de veículos leves permanece liberado em pista única e está sendo orientado por sistema de PARE e SIGA.

A intervenção é necessária para garantir a segurança dos usuários da rodovia. O aumento do nível de água no arroio deslocou a estrutura de escoramento da ponte. Assim que o volume da água baixar, será possível concluir a inspeção técnica para avaliação das fundações, possibilitando uma definição do serviço que deve ser executado e o tempo necessário para a manutenção. Inicialmente, a previsão é de que a manutenção ocorra nos próximos 20 dias, considerando condições climáticas favoráveis.

Nesta sexta, foi iniciada a mobilização dos equipamentos e materiais necessários para os serviços de construção do acesso à parte interior da ponte.

Rota alternativa

Foram instaladas placas indicativas nos principais acessos ao trecho bloqueado e antes dos entroncamentos das rotas alternativas (nos entroncamentos BR-158/BR-290/, em Rosário do Sul, BR-158/BR-293/, em Santana do Livramento/Dom Pedrito e BR-392/BR-290/, em São Sepé).

Até a conclusão dos trabalhos, o DNIT sugere como rota alternativa para quem se desloca no sentido Porto Alegre-Uruguaiana e vice-versa a utilização da BR-392/ e da BR-158/, passando por Santa Maria. Outra opção é utilizar as BR-153/, BR-293 e BR-158, via municípios de Caçapava do Sul, Bagé e Dom Pedrito, até retornar à BR-290/. Caminhoneiros que se deslocam de Uruguaiana em direção ao Porto de Rio Grande devem seguir pelas BR-158/, BR-293/ e BR-392/.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-ainda-apresenta-rodovias-com-bloqueios-parciais-ou-totais/

Rio Grande do Sul ainda apresenta rodovias com bloqueios parciais ou totais

2023-09-15