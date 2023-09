Rio Grande do Sul Mutirão em cidades atingidas pelas enchentes no Estado será reforçado a partir deste sábado

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2023

Em Muçum e Roca Sales, haverá um mutirão de cadastramento no sábado, das 9h às 17h. Foto: Divulgação/Piratini Em Muçum e Roca Sales, haverá um mutirão de cadastramento no sábado, das 9h às 17h. (Foto: Divulgação/Piratini) Foto: Divulgação/Piratini

A partir deste sábado (16), será reforçado o cadastramento das pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Um formulário organizado pela Secretaria estadual de Assistência Social (SAS) será aplicado nos 11 municípios com maior número de pessoas afetadas: Muçum, Roca Sales, Santa Tereza, Encantado, Arroio do Meio, Colinas, Estrela, Lajeado, Cruzeiro do Sul, Venâncio Aires e Taquari.

Em Muçum e Roca Sales, haverá um mutirão de cadastramento no sábado, das 9h às 17h, com duas unidades móveis de atendimento.

A unidade da SAS e a da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul estarão na Praça do Batalhão, em Muçum. Em Rocas Sales, haverá um posto de atendimento na prefeitura municipal (Rua Elizeu Orlandini, 51).

Além dos técnicos de Assistência Social e das secretarias municipais, as equipes serão reforçadas por representantes da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), com voluntários da Emater, e da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), com servidores do Procon.

O objetivo da iniciativa é ampliar as políticas públicas de ajuda às pessoas dessas cidades. Para essa etapa das ações, o governo está organizando um comitê composto por secretarias estaduais e municipais e entidades da sociedade civil.

“O governador orientou a não medirmos esforços na recuperação dos municípios, a fim de que as pessoas possam, com a maior brevidade possível, retomarem uma vida digna”, disse o titular da SAS, Beto Fantinel.

“Muitos dos atingidos tinham pequenos negócios, trabalhavam informalmente ou possuíam fontes sólidas de geração de renda, que foram perdidas. Estamos iniciando o trabalho para atender a essa faixa da população e, ainda, avançar no auxílio aos mais vulneráveis.”

Também no sábado, das 9h às 16h, haverá atividades lúdicas na Praça do Batalhão, em Muçum. Haverá demonstração do Canil da Brigada Militar (BM), apresentação da Banda de Música da BM, passeios a cavalo e outras atrações.

