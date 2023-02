Rio Grande do Sul Governo gaúcho transfere dois líderes de organização criminosa para o Sistema Penitenciário Federal

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

A transferência de lideranças de organização criminosa é uma ação do programa RS Seguro. (Foto: Jonathan Silva/Susepe)

Duas lideranças de organização criminosa com atuação em Porto Alegre foram deslocadas para presídios administrados pelo Sistema Penitenciário Federal (SPF). Os agentes da Divisão de Segurança e Escolta (DSE), da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), escoltaram um detento da Penitenciária Estadual de Porto Alegre (Pepoa) e um do Complexo Penitenciário de Canoas (Pecan) até o Aeroporto Salgado Filho, na Capital, onde embarcaram sob a custódia da Polícia Federal.

A transferência de presos com este perfil é mais uma ação do RS Seguro, programa implementado pelo governo do Estado há quatro anos, com o objetivo de reduzir a criminalidade por meio da integração entre órgãos estaduais de segurança pública, Poder Judiciário e Ministério Público, com forças federais e municipais.

Para o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana, “a articulação e o diálogo constantes entre os diversos agentes envolvidos na segurança pública, incluídos os órgãos federais, têm apresentado resultados positivos, comprovados com a queda nos indicadores de violência no Rio Grande do Sul”.

Conforme o superintendente dos Serviços Penitenciários, Mateus Schwartz, “transferências de líderes de organizações criminosas para o sistema penitenciário federal são medidas efetivas para a redução dos índices de criminalidade no Rio Grande do Sul, garantindo o isolamento dessas lideranças e, consequentemente, a desarticulação dessas organizações”.

Somente em janeiro deste ano, a DSE realizou 587 movimentações de presos, sendo 130 transferências e 457 apresentações para audiências.

