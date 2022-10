Rio Grande do Sul Governo gaúcho transfere o ponto facultativo do Dia do Servidor Público para minimizar a abstenção no segundo turno das eleições

Por Marcelo Warth | 16 de outubro de 2022

O ponto facultativo é válido para os servidores do Executivo estadual, incluindo autarquias e fundações públicas Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini O ponto facultativo é válido para os servidores do Executivo estadual, incluindo autarquias e fundações públicas. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Comemorado em 28 de outubro, o Dia do Servidor Público teve o ponto facultativo transferido pelo governo do Rio Grande do Sul para 14 de novembro.

O objetivo da medida é minimizar a abstenção no segundo turno das eleições deste ano, que ocorrerá no dia 30 deste mês. O ponto facultativo é válido para os servidores do Executivo estadual, incluindo autarquias e fundações públicas. As atividades essenciais, como segurança e saúde, funcionarão normalmente.

“A transferência do ponto facultativo ocorre periodicamente. No ano passado, ficou na véspera de Finados. Em 2016, também foi transferido para 14 de novembro, de forma a minimizar abstenções no segundo turno da eleição daquele ano, o que se repete agora, tendo em vista que o Dia do Servidor estava originalmente previsto para a antevéspera do domingo de votação”, informou o Palácio Piratini.

No dia 30 de outubro, os gaúchos voltarão às urnas para escolher o presidente da República e o governador do Estado.

