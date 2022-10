Dicas de O Sul 37ª edição do Natal Luz de Gramado inicia no dia 27 deste mês

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2022

O maior evento natalino do Brasil atrai turistas de diversos países para a Serra Gaúcha Foto: Divulgação O maior evento natalino do Brasil atrai turistas de diversos países para a Serra Gaúcha. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A 37ª edição do Natal Luz de Gramado iniciará no dia 27 deste mês. O evento, que prossegue até 29 de janeiro de 2023 em vários pontos do município da Serra Gaúcha, foi lançado em Porto Alegre na última quinta-feira (13).

O lançamento do maior evento natalino do Brasil contou com as apresentações da Orquestra Sinfônica de Gramado e da Orquestra Filarmônica da UFRGS, no Salão de Atos da universidade. Na ocasião, o Papai Noel foi o grande mestre de cerimônias.

Segundo os organizadores do Natal Luz, além dos espetáculos, luzes, estrelas, bengalas de açúcar e biscoitos serão destaques nas ruas de Gramado durante o evento. Toda a decoração será nova, com peças exclusivas. O Natal Luz atrai turistas de diversos países para a Serra Gaúcha.

Os ingressos para as atrações já estão à venda. Alguns espetáculos são gratuitos. Mais informações podem ser obtidas no site do evento natalino.

