Inter Fora de casa, Inter enfrenta o Botafogo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2022

Partida ocorre no Engenhão (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

O Inter enfrenta o Botafogo no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, neste domingo (16), em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 18h.

Depois de disputar quatro partidas em um intervalo de 12 dias, o Inter teve a semana livre para se preparar para o duelo contra o time carioca. Até o início dessa rodada, o Colorado ocupava a vice-liderança do Brasileirão, com 57 pontos.

O Botafogo estava com 43 pontos, em décimo lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. O time ainda sonha com uma vaga na Libertadores do ano que vem.

A Rádio Grenal 95,9 FM transmite a partida ao vivo.

