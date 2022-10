Grêmio Gauchão Feminino: Grêmio goleia o Juventude por 6 a 0

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2022

A partida ocorreu no Estádio Vieirão, em Gravataí Foto: Morgana Schuh / Grêmio FBPA (Foto: Morgana Schuh/Grêmio) Foto: Morgana Schuh / Grêmio FBPA

O Grêmio avançou para as semifinais do Campeonato Gaúcho Feminino. Neste domingo (16), o Tricolor finalizou a segunda fase do torneio na liderança, de forma invicta, após vencer o Juventude pelo placar de 6 a 0.

Os gols foram marcados por Lais Estevam, Cássia, Luany, Emmily Karla e Karla Alves (duas vezes). A partida ocorreu no Estádio Vieirão, em Gravataí.

No próximo final de semana, a equipe da técnica Patrícia Gusmão vai encarar as gurias do Elite, que venceram o Flamengo de São Pedro por 2 a 1.

