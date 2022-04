Rio Grande do Sul Governo gaúcho transfere temporariamente o seu gabinete para o Interior do Estado

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

Governador Ranolfo esteve em Soledade e vai a Santa Rosa neste sábado. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Em caráter temporário e promocional, o gabinete do governo gaúcho foi transferido nesta sexta-feira para Soledade (Região Norte do Estado). O chefe do Executivo, Ranolfo Vieira Júnior, passou o dia com secretários na cidade, como parte do projeto “Avançar pelo Rio Grande – Governo na Comunidade”, que neste sábado estará em Santa Rosa (Noroeste).

A iniciativa, que será levada a diversas cidades gaúchas, busca aproximar o governo dos municípios e de seus moradores, além de promover feiras e eventos realizados no Rio Grande do Sul. Há duas semanas, em uma prévia do projeto, a sede do governo já havia sido instalada em Torres (Litoral Norte), no Festival Internacional de Balonismo.

O governador destacou a importância de levar o governo até as pessoas e de prestigiar setores que estão em processo de retomada: “Essa interação com as comunidades é importante e também uma forma de prestar contas de tudo o que estamos fazendo com os R$ 6,3 bilhões investidos no programa ‘Avançar’, além de estimular os setores de eventos e turismo, muito atingidos pela pandemia”.

Após a instalação do gabinete, o governador apresentou um painel sobre o programa Avançar, que já destinou R$ 6,3 bilhões em recursos do Estado para todas as áreas estratégicas de governo, buscando qualificar a prestação de serviços para os gaúchos e impulsionar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

Ranolfo destacou os investimentos que estão sendo feitos em Soledade e na região. Entre os quais, estão os recursos do Plano de Obras, em que foram anunciados R$ 295,1 milhões em investimentos entre 2021 e 2022 em obras de infraestrutura rodoviária.

Para fomentar o crescimento econômico, o programa Juro Zero, que faz parte do Avançar e subsidia os juros de operações de crédito para micro e pequenas empresas, contemplou 96 empresas de Soledade, somando R$ 3,06 milhões em recursos financiados.

Ainda dentro do “Avançar”, mas na área da Saúde, o Hospital de Caridade Frei Clemente, em Soledade, receberá R$ 2,8 milhões. Na região, o Hospital Notre Dame São Sebastião, em Espumoso, terá investimento de R$ 1,6 milhão para a compra de equipamentos de ultrassonografia e mamografia.

Além de visitar e participar de atividades na Exposol, o governador, acompanhado da prefeita Marilda Borges Corbelini, vistoriou locais da cidade onde há recursos aplicados do programa estadual.

A primeira parada foi o Hospital de Caridade Frei Clemente, onde o governador e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, anunciaram o repasse de R$ 2,8 milhões para a reforma da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) adulto.

Os recursos farão parte da terceira fase do programa Avançar na Saúde. “Só para a saúde, o investimento total desse programa é de quase R$ 500 milhões, aplicados na aquisição de equipamentos, em obras e reformas de hospitais e postos de saúde em todo o Rio Grande do Sul”, disse o governador.

O Frei Clemente tem sete leitos de UTI adulto que presta serviço à população local por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Os leitos foram instalados ao longo da pandemia e ficarão como legado. “Este hospital é um exemplo de sucesso no enfrentamento à Covid-19. O Frei Clemente tem capacidade instalada para crescer e vem apresentando resultados concretos”, disse a secretária Arita.

Investimento

Após a visita ao hospital, o governador seguiu para a praça Olmiro Ferreira Porto, no Centro. Por meio do Avançar no Turismo, a área foi contemplada com R$ 373.534,26 para obras de revitalização, com contrapartida de R$ 65,9 mil do município. A previsão é de que as melhorias no local – um ponto de destaque da cidade – estejam concluídas em oito meses. O governador realizou a assinatura simbólica do edital de licitação para a revitalização da praça.

Outro aporte significativo para Soledade são os recursos destinados para a pavimentação da rua Vacaria, via estratégica para o município por fazer a ligação com bairros e com o município de Mormaço. O projeto foi contemplado pelo programa Pavimenta, que também integra o Avançar, e vai receber R$ 2,4 milhões – sendo R$ 2 milhões do Estado e R$ 498 mil de contrapartida do município.

Além de Soledade, na região do Alto da Serra do Botucaraí outros 13 municípios foram contemplados pelo Pavimenta, totalizando R$ 13,6 milhões do governo do Estado em obras de pavimentação e infraestrutura. “Isso tudo comprova a virada de jogo que o Estado está vivendo. É importante celebrarmos este momento aqui, na comunidade, ao lado daqueles que vão ser os beneficiados diretamente por todos os investimentos”, disse o governador.

Participaram das agendas em Soledade os secretários de Obras e Habitação, Volnei Minozzo; da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes; da Saúde, Arita Bergmann; do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann; da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, Márcia de La Torre; da Cultura, Beatriz Araujo; do Turismo, Raphael Ayub; da Comunicação, Tânia Moreira; e do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Rafael Mallmann; e o coordenador do Exporta RS, Silvio Andriotti.

(Marcello Campos)

