Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

"Influenciadora" de 23 anos foi flagrada em instalações para refino da droga. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Uma gaúcha de 23 anos e que atuava como influenciadora digital foi presa em flagrante por tráfico de drogas em Novo Hamburgo (Vale do Sinos). Conforme a Polícia Civil, ela costumava postar nas redes sociais uma vida de festas e ostentação, inclusive exibindo cédulas, mas foi encontrada em um laboratório utilizado para refinar cocaína.

No local – uma casa pertencente a criminoso que já cumpre sentença – foram apreendidos quase 3 quilos da droga. Estima-se que essa seja o volume ali produzido diariamente. Também havia equipamentos como balança de precisão, prensa hidráulica e outros itens necessários para processar e embalar o entorpecente.

Ainda de acordo com informações da Polícia Civil gaúcha, a mulher (cuja identidade não foi divulgada) conta com 16 mil seguidores na rede social TikTok e entrou na mira das autoridades durante a investigação.

Além da mulher, foi preso temporariamente um homem que permanecia foragido desde 2020. A ofensiva se deu no âmbito de uma operação denominada “Influencer” e cujo alvo é um grupo criminoso supostamente envolvido em homicídios na região.

Roubo de veículos

Nesta semana, a Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Roubo de Veículos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DRV/Deic) prendeu em Porto Alegre, Canoas, Sapucaia do Sul e Gravataí um grupo d seis pessoas investigadas por roubo de veículos e outros crimes.

A ação contou com o apoio da Brigada Militar (BM) e Corregedoria-Geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em um total de 30 agentes. Foram cumpridas dez ordens judiciais, incluindo mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

Na Capital, os endereços percorridos se localizam nos bairros Cristal, Vila Cruzeiro, Vila Planetário, Sarandi e Campo da Tuca. Já em Gravataí, o alvo foi um desmanche de veículos, apontado pela investigação como local onde seriam desmanchados veículos roubados pela quadrilha.

A ofensiva resulta de seis meses de apuração e troca de informações entre as forças gaúchas de segurança pública. Dentre as conclusões está a de que os criminosos praticavam os crimes em diversos bairros, agindo em duplas ou trios durante dia e noite, sempre com armas-de-fogo, ameaças e violência. E geralmente sob encomenda.

“Na maioria dos casos, eles se aproveitavam do momento em que a vítima se encontra distraída, aproximam-se do veículo escolhido e anunciam o assalto, fugindo em seguida com o carro e demais pertences das vítimas, incluindo bolsas, cartões de crédito, celulares e dinheiro.

Diversas vítimas compareceram à sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais, onde reconheceram por fotografia os investigados presos nesta semana.

(Marcello Campos)

