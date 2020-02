Rio Grande do Sul Governo lança novo processo de seleção

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

Centro Administrativo Fernando Ferrari. Foto: Leandro Osório/ Especial Palácio Piratini Centro Administrativo Fernando Ferrari. (Foto: Leandro Osório/ Especial Palácio Piratini) Foto: Leandro Osório/ Especial Palácio Piratini

O programa Qualifica RS terá uma nova etapa de seleção. Na segunda-feira (17), às 14h, a Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão) abre o período de inscrições para preencher os cargos de diretor do Departamento de Transportes e diretor de Administração do Patrimônio Imobiliário. O sistema foi utilizado no ano passado na escolha e nomeação de profissionais para posições estratégicas no governo do Estado.

Todo o processo seletivo agora será conduzido por uma equipe da própria Seplag que participou de treinamentos com os executores do Qualifica RS em 2019. Detalhes sobre o período de inscrições, perfil desejado dos candidatos e as etapas do processo seletivo serão divulgados em uma entrevista coletiva de imprensa, com a participação da titular da Seplag, Leany Lemos; da subsecretária de Gestão de Pessoas, Iracema Castelo Branco, e da diretora do Departamento de Administração de Recursos Humanos, Andrea Quadros Pasquini.

No ano passado, a primeira etapa do programa recebeu mais de 4 mil inscrições para as vagas de coordenadores regionais de Educação e de três posições na Seplag.

A Seplag fica no Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), na avenida Borges de Medeiros, 1.501/19º andar, em Porto Alegre.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário