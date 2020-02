Rio Grande do Sul Celic tem 22 licitações agendadas para esta semana

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

Consta ainda dos certames programados entre 17 e 21 deste mês um leilão para venda de 460 toras de eucalipto e 27 pilhas de lenha nativa. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Consta ainda dos certames programados entre 17 e 21 deste mês um leilão para venda de 460 toras de eucalipto e 27 pilhas de lenha nativa. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Entre contratação de serviços de atenção domiciliar para pacientes, aquisição de equipamentos e registro de preços de produtos diversos, a Celic (Subsecretaria Central de Licitações), vinculada à Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão), realizará ao longo desta semana um total de 22 certames. Na lista de licitações estão as concorrências da concessão das estações rodoviárias das cidades de Guaporé na terça-feira (18) e de Boa Vista do Buricá, na quinta-feira (20).

Durante o ano passado, a Celic realizou 37 licitações para concessão dos serviços de estações rodoviárias, a partir de demandas do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem). Deste total, 22 processos tiveram interessados.

Consta ainda dos certames programados entre 17 e 21 deste mês um leilão para venda de 460 toras de eucalipto e 27 pilhas de lenha nativa. As madeiras estão armazenadas no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul e eventuais propostas serão conhecidas às 10h desta segunda-feira (17).

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre as compras e alienações do Estado. Para mais informações sobre cada processo, acesse o site da Celic e informe o número do edital ou processo.

