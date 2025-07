Brasil Governo leva a melhor e Congresso é alvo de 61% das críticas na internet após crise do IOF

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2025

A pesquisa destaca que a campanha contra o Congresso ganhou força a partir do dia 25 de junho, ou seja, justamente após os parlamentares derrubarem o decreto assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). (Foto: Andressa Anholete/Agência Senado)

Pesquisa divulgada pela Genial Quaest nesta sexta-feira (4/7) aponta que o Congresso tem sido alvo da maioria das críticas nas redes sociais, após o agravamento da crise entre parlamentares e o governo federal em torno do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Desde o começo do embate direto entre Legislativo e Executivo, as menções ao Congresso tiveram 61% de críticas negativas, enquanto 28% foram de manifestações neutras e 11% foram positivas aos parlamentares ou de ataque ao governo. O levantamento da Quaest coletou 4,4 milhões de publicações, nas redes sociais, entre os dias 24 de junho a 4 de julho deste ano. Foram acompanhadas as plataformas: Twitter (X), Instagram, Facebook, Reddit, Tumblr e YouTube) e site de notícias.

A pesquisa destaca que a campanha contra o Congresso ganhou força a partir do dia 25 de junho, ou seja, justamente após os parlamentares derrubarem o decreto assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A medida de Lula, de 11 de junho deste ano, implica na imposição de cobrança de IOF em operações e investimentos antes isentos, além de aumentar alíquotas em algumas transações para as quais já havia incidência do tributo.

Personalização da crítica a Hugo Motta

A empresa de pesquisa fez um recorte em relação aos temas monitorados do dia 17 de junho até o dia 30 de junho. Excluindo-se as menções gerais ao Congresso (54%), a mais citada foi “inimigos do povo”, com 18%. Na sequência, aparecem “Congresso da mamata” (13%) e “Hugo Motta” (8%). Menções como “ricos paguem a conta” e “taxação BBB”, entre outras ,completam os 100%.

Na visão da Quaest, os 8% de menções a Hugo Motta (Republicanos-PB) significam a personalização das críticas ao Congresso. Uma publicação que faz relação ao patrimônio do presidente da Câmara foi destacada pelo instituto de pesquisa.

A postagem na rede social teve 34,7 mil visualizações. “Quem declara aeronave como patrimônio tem condições de decidir o que é melhor para quem anda de transporte público? Taí a última declaração de bens de Hugo Motta, mostrando que de luxo ele entende”, diz trecho da mensagem.

O início desse embate digital começou com a investida de perfis de alguns partidos de esquerda, principalmente o Partido dos Trabalhadores (PT), com a divulgação de vídeos que levantam a necessidade de ajustes na cobrança de impostos para promover justiça social no país.

Os vídeos acusam o Congresso de defender os interesses dos ricos e miram Hugo Motta, acusado de não se importar com a parcela menos favorecida da população. “Quem alimenta o ‘nós contra eles’ acaba governando contra todos”, reagiu o presidente da Câmara em vídeo postado nas redes sociais nesta semana.

O monitoramento da Quaest também verificou as menções negativas ao presidente Lula. Elas somaram 31% no âmbito da disputa governo-Congresso em torno do IOF. O patamar é menor na comparação com outros assuntos de repercussão que foram acompanhados pela empresa de pesquisa: corrupção INSS (77%) e aumento do IOF (76%). As informações são do portal Metrópoles.

