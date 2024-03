Política Governo Lula atrai prefeitos bolsonaristas com liberação de verba do novo PAC

8 de março de 2024

O prefeito de Angra dos Reis postou um vídeo nas redes sociais em que aparece na cerimônia do Palácio do Planalto. (Foto: Reprodução)

Ministros e secretários do governo Lula comemoraram o apoio de prefeitos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O fator de “atração” foi o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, que prevê R$ 23 bilhões em investimentos nas áreas de saúde, educação, cultura e esporte para 3.270 municípios.

Conhecido por sua proximidade com Bolsonaro, o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão (PL), postou um vídeo nas redes sociais em que aparece na cerimônia do Palácio do Planalto, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao fundo.

“Quero agradecer o governo federal porque a gente tem que pensar na população”, disse Jordão. “A nossa vontade política, as nossas ideias políticas são importantes, mas a gente agora tem que estar unido em defesa de melhorar a qualidade de vida da população.”

Outro apoiador de Bolsonaro, o prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen (PL), também publicou um vídeo em suas redes, para desespero de bolsonaristas.

“Estou aqui no Palácio do Planalto acompanhando o lançamento do novo PAC Seleções junto ao governo federal, o presidente Lula, os ministros e quero agradecer a todos. Teresópolis acaba de ser contemplada com uma creche, uma escola em tempo integral, um ônibus escolar e uma Arena CEU”, afirmou Claussen.

Jordão e Claussen foram alvo de críticas dos eleitores, mas também receberam mensagens de apoio. Já o prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho (PSD), foi atacado após fazer uma postagem ao lado do secretário nacional de Assuntos Federativos, André Ceciliano, e do deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), na qual agradeceu Lula “e toda a sua equipe” por atender a demandas do município.

O prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, afirmou que, enquanto os extremos não encontrarem o ‘caminho do equilíbrio’, a sociedade não avançará. Na foto, ele aparece com o ex-presidente Bolsonaro, seus pais Anthony e Rosinha, e sua irmã, Clarissa.

“Algumas pessoas têm dificuldade em entender que, como prefeito, eu tenho a obrigação de dialogar com todos que podem ajudar a nossa cidade”, reagiu Wladimir, que é filho dos ex-governadores do Rio Anthony e Rosinha Garotinho.

“Enquanto os extremos não encontrarem o caminho do equilíbrio, do diálogo e do bom senso, não avançaremos como sociedade. Ter posições divergentes e debater sobre elas é democrático, mas rejeitar o convívio saudável ou as oportunidades de ajudar sua cidade seria, no mínimo, pouco inteligente”, completou o prefeito, em mensagem nas redes sociais. Na campanha de 2022, Wladimir e sua família apoiaram a candidatura de Bolsonaro à reeleição.

