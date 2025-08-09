Brasil Governo Lula manifesta indignação com tom e conteúdo de postagens a encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Integrantes do governo Lula avaliam que tais postagens mostram que a instrução da Casa Branca ao Departamento de Estado é a de não negociar e continuar com agressões à soberania brasileira. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo Luiz Inácio Lula da Silva manifestou indignação com o tom e conteúdo de postagem feita pelo Departamento de Estado e da Embaixada dos Estados Unidos e reforçou que tal comportamento demonstra uma clara ingerência em assuntos internos.

A mensagem foi transmitida ao encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, que se reuniu na manhã desta sexta-feira (8) com o embaixador Flavio Goldman, que ocupa interinamente a secretaria de Europa e América do Norte.

O encontro foi confirmado pela Embaixada dos Estados Unidos. De acordo com fontes do Valor Econômico, o representante da gestão brasileira, além de manifestar indignação, reiterou que a ameaça a autoridades feita na publicação é inaceitável.

Integrantes do governo Lula avaliam que tais postagens mostram que a instrução da Casa Branca ao Departamento de Estado é a de não negociar e continuar com agressões à soberania brasileira. “Disposição de confronto da Casa Branca continua”, avaliou uma fonte.

O Palácio Itamaraty convocou nesta sexta-feira o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil após a Embaixada do país ter compartilhado uma nova mensagem, em tom de ameaça, de Darren Beattie, subsecretário do presidente americano Donald Trump, com críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O texto é dirigido a Moraes e a aliados do magistrado com críticas à condução do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na manhã de quinta-feira (7), a Embaixada dos Estados Unidos compartilhou em suas redes sociais a versão traduzida para o português da publicação de Beattie, em que o subsecretário acusa Moraes de ser o “principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores”.

“Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto”, diz a mensagem.

Não é a primeira vez que Beattie se manifesta sobre a atuação do ministro do STF. A exemplo de Trump, o subsecretário manifestou apoio público à aplicação de sanções contra Moraes, a exemplo da Lei Magnitsky e da suspensão dos vistos americanos. Mês passado, Beattie disse que o ministro brasileiro é o “coração pulsante do complexo de perseguição” a Bolsonaro.

Mesmo com a manifestação da embaixada, Escobar se reuniu na quinta com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, na sede da pasta. De acordo com a assessoria do ministério, o encontro foi para “tratar das relações bilaterais”.

O governo dos Estados Unidos tem usado o processo contra o ex-presidente e decisões de Moraes contra empresas de tecnologia para justificar as sanções contra autoridades brasileiras e o aumento de tarifas comerciais a produtos do Brasil. As mensagens de integrantes e representantes do governo dos Estados Unidos ganharam novo fôlego após Moraes determinar a prisão domiciliar de Bolsonaro na segunda-feira (4). Com informações do portal Valor Econômico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/governo-lula-manifesta-indignacao-com-tom-e-conteudo-de-postagens-a-encarregado-de-negocios-da-embaixada-dos-estados-unidos/

Governo Lula manifesta indignação com tom e conteúdo de postagens a encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos

2025-08-09