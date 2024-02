Rio Grande do Sul Governo Lula pretende mecanizar a agricultura familiar com o apoio da indústria gaúcha

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2024

O objetivo do governo federal é alavancar a produção nacional de maquinário para a agricultura familiar. Foto: Joaquim Moura O objetivo do governo federal é alavancar a produção nacional de maquinário para a agricultura familiar. (Foto: Joaquim Moura) Foto: Joaquim Moura

A mecanização da agricultura familiar do País e o Programa Mais Alimentos foram pautas de encontro do ministro do Desenvolvimento Agrário (MDA), Paulo Teixeira, e o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, com representantes da indústria de máquinas e implementos agrícolas do Rio Grande do Sul, na tarde desta sexta-feira (23), em Porto Alegre, na sede do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas (Simers).

O objetivo do governo federal é alavancar a produção nacional de maquinário para a agricultura familiar, a partir da ampliação do acesso a máquinas e implementos agrícolas menores com crédito subsidiado. Conforme Teixeira, o RS é um dos Estados que mais tem máquinas e pode ajudar a mecanizar o País.

“A gente quer que os financiamentos sejam mais amigáveis e que essa máquina pequena, que aqui vocês já produzem, possa ir para todos os agricultores familiares do Brasil. Não só tratores, mas implementos e muitas máquinas para tecnificar, que é o que o presidente Lula quer com o Mais Alimentos”, argumentou o ministro.

De acordo com Pretto, entre os objetivos do governo federal está aumentar a produção de alimentos e possibilitar renda aos agricultores familiares. Segundo ele, políticas executadas pela Conab, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), fazem parte de uma série de iniciativas que foram retomadas e que contribuem nesse sentido. “A volta do Mais Alimentos, do MDA, dos financiamentos agrícolas, dos juros subsidiados também vão nessa direção. Nós queremos diminuir a penosidade de quem trabalha no campo, aumentar a capacidade de produção e a oferta de alimentos, além de diminuir o preço da comida para os consumidores e combater a fome no país”, argumentou.

Nesse contexto, foi proposto à indústria gaúcha olhar para o cenário nacional e atender também regiões que precisam de mecanização na agricultura familiar, como a Nordeste.

“No próximo Plano Safra, nós vamos potencializar a oferta de crédito para novos equipamentos agrícolas, mas adaptados à realidade dos agricultores familiares. Muitas pequenas propriedades precisam de máquinas menores, que fazem toda a diferença para os agricultores familiares produzirem mais e se viabilizarem economicamente no campo”, observou Pretto.

Posse da nova diretoria da Fetag

Representando o governo federal, Teixeira e Pretto também participaram da solenidade de posse da nova diretoria da Federação das Trabalhadoras e Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS).

“Nós estamos aqui para reconhecer a luta da Fetag e reafirmar o compromisso do governo federal com esses homens e mulheres que tiram da terra o essencial para a nossa vida, que é o alimento. Quando o agricultor mais precisa de políticas públicas, é nessa hora que as entidades se levantam com mais força. E a Fetag nunca faltou”, disse Pretto.

O presidente da Conab lembrou ainda que o Estado enfrentou muitas adversidades em 2023, com graves estiagens e enchentes, e que o governo federal sempre esteve presente para ajudar a população e os municípios atingidos. Ele acrescentou que, apesar da crise climática, a agricultura resistiu e a produção gaúcha de grãos deve ter aumento de 48% em relação à safra passada, conforme previsão da Companhia.

Já o ministro Paulo Teixeira fez uma série de anúncios, como a retomada de convênio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) com a Fetag, relacionado às Unidades Municipais de Cadastro (UMC).

