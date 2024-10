Economia Governo Lula vai à China buscar concorrentes para empresa de Elon Musk no Brasil

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2024

A Starlink, de Elon Musk, é líder no fornecimento de internet a regiões isoladas, como a Amazônia. (Foto: Divulgação/Starlink)

Em busca de empresas que possam fazer concorrência à Starlink – do bilionário Elon Musk – na oferta de internet banda larga via satélite no Brasil, o ministro Juscelino Filho (Comunicações) viajou na última segunda-feira (14), para a China. No país asiático, ele terá reuniões com a SpaceSail, de Xangai, e a GalaxySpace, de Pequim, que pretendem entrar nesse mercado ao longo dos próximos anos. As informações são da Coluna do Estadão.

A Starlink é líder no fornecimento de internet a regiões isoladas, como a Amazônia. No mês passado, Juscelino Filho esteve com o presidente da Amazon Brasil, Daniel Mazini, que também tem um projeto para entrar nesse setor. “É importante termos um mercado com diversas empresas para ampliar a concorrência, estimular melhores serviços e reduzir custos”, disse o ministro à Coluna do Estadão.

Musk e o governo Lula têm uma relação tensa, sobretudo pelas decisões do bilionário em sua outra grande empresa, o X (ex-Twitter). “De repente você tem um cidadão que se transformou no mais rico do mundo que ousa desafiar as constituições dos países que não concordam com ele. Aonde nós vamos parar? Aonde a democracia vai se sustentar”, afirmou o presidente durante evento da ONU, em uma menção velada ao empresário.

O “X” ficou banido do País por 38 dias por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após sucessivos descumprimentos de decisões judiciais, e só voltou a funcionar com seu recuo na ofensiva ao Poder Judiciário.

A cidade de Shenzen também está na rota, onde a comitiva visita empresas fabricantes de celular e veículos elétricos. “A ideia é entender como a China consegue ter um mercado diluído de aparelhos de celular, diferentemente do Brasil, em que basicamente quatro marcas fabricam e vendem aparelhos a preços altos. Então, é uma oportunidade de entender o mercado chinês”, finaliza o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais, Jeferson Fued Nacif.

— Veja a programação da Missão China:

Pequim (17/10)

* Reunião com a GalaxySpace;

* Reunião com a Great Wall Industry Corp

* Reunião com a CAST

Pequim (18/10)

* Reunião com a Kwai

* Reunião com Zhang Yunming, vice-ministro da Indústria e Tecnologia da Informação da China

* Reunião com o Centro Nacional de Informação do Estado

Xangai (21/10)

* Reunião com a SpaceSail

Shenzen (22/10)

* Reunião com a Huawei

Shenzen (23/10)

* Reunião com a HiteVision

* Reunião com a BYD

* Reunião com a ZTE

* Reunião com a OPPO.

