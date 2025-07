Política Governo Lula vê chance remota de adiamento de tarifaço de Trump e avalia ida de delegação a Washington

23 de julho de 2025

Integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva e do setor privado avaliam que as novas sobretaxas sobre as importações realizadas pelos Estados Unidos — o Brasil ficou com a mais alta, de 50% — vão mesmo entrar em vigor a partir de 1º de agosto, conforme anunciou a Casa Branca.

O adiamento da medida pelos EUA, para que sejam negociados acordos bilaterais, é uma hipótese que vem se tornando cada vez mais distante de se concretizar, a uma semana da entrada em vigor das medidas.

O envio de uma missão oficial, incluindo autoridades do Executivo, a Washington, para destravar as negociações está em avaliação, mas não há uma decisão tomada. Alguns fatores são levados em conta, como o tratamento dado ao Brasil pelo presidente americano, Donald Trump, e a ida de um grupo de senadores brasileiros aos EUA, com esse mesmo objetivo, no período de 29 a 31 de julho.

De acordo com negociadores, há contatos informais entre representantes dos governos do Brasil e dos EUA, em caráter reservado. No entanto, as autoridades brasileiras ainda esperam uma resposta a uma carta enviada aos EUA em 16 de maio deste ano, em que foi solicitada a abertura de uma negociação com base em uma lista de produtos.

Para dar início ao diálogo que possa permitir exceções para a sobretaxa de 50%, a gestão Trump deveria responder que bens americanos deveriam ser exportados em maior quantidade ao mercado brasileiro. E, ainda, que produtos do Brasil os EUA teriam interesse em importar sem sobretaxas. Na semana passada, o Itamaraty cobrou uma resposta do governo americano.

Até que surja uma definição, a estratégia atual, executada em conjunto por governo e setor privado, é, de um lado, os negociadores brasileiros tentarem à exaustão um acordo com os EUA, ou seja, entre dois Estados.

De outro, considerado fundamental, empresas americanas que investem no Brasil ou dependem de importações de produtos brasileiros devem pressionar Washington. Essa fórmula foi usada por União Europeia, Canadá e México, por exemplo.

Uma retaliação a produtos americanos, com elevação de tarifas, está praticamente descartada. Empresários brasileiros afirmam que haverá aumento dos custos de produção. Se não houver outro caminho, a saída poderá ser em propriedade intelectual, como a cassação de patentes de medicamentos e o aumento da tributação de filmes e livros produzidos nos EUA.

De acordo com interlocutores com acesso a informações de Washington, a ida de membros do governo brasileiro aos EUA seria a melhor forma de melhorar o diálogo e tentar uma negociação. Foi o que fizeram vários países atingidos pelo tarifaço de Trump, em vez de esperarem por instruções expressas da Casa Branca ao USTR, órgão responsável por acordos comerciais com outros países.

Conforme essas pessoas, as exportações brasileiras para os EUA, que somaram US$ 40 bilhões em 2024, representam apenas 1,2% do total importado pelos americanos (US$ 3,3 trilhões). Isso significa que o Brasil não tem a mesma prioridade do que outros parceiros internacionais.

Outro ponto observado diz respeito às declarações críticas de Lula sobre Trump. O mandatário brasileiro reprova o protecionismo dos EUA e a inferência do governo dos EUA no Judiciário brasileiro.

A gestão Trump afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre uma perseguição, especialmente do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Na última sexta-feira, o Departamento de Estado dos EUA suspendeu os vistos de Moraes e outros seis magistrados, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

(Com informações do jornal O Globo)

