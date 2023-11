Notícias Governo Lula vê provocação em encontro de embaixador de Israel com Bolsonaro

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

Zonshein já foi chamado uma vez no Itamaraty, onde ouviu críticas às suas declarações. (Foto: Reprodução)

A decisão do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, de desembarcar nesta quarta (8) no Congresso para um ato com o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns parlamentares de extrema direita foi interpretada pelo governo Lula como uma evidente provocação – mas não suscitará uma resposta imediata.

A pauta da reunião não foi divulgada, mas ao final do encontro alguns deputados informaram que o embaixador relatou a situação da guerra no Oriente Médio e apresentou imagens “bem fortes e impactantes” do massacre que vem sendo feito pelo grupo terrorista Hamas ao povo israelense.

O embaixador de Israel cruzou de novo uma linha que não se cruza em diplomacia. Daniel já foi chamado a prestar esclarecimentos ao Palácio do Itamaraty por declarações polêmicas ou equivocadas por ao menos três vezes, mas mantém o que diplomatas e auxiliares do presidente definem como “uma rota absolutamente equivocada”.

A manobra é também vista como uma tentativa de Bolsonaro de argumentar que foi seu encontro com o embaixador que desbloqueou a saída dos brasileiros. A cronologia desmente. Na última semana, o governo brasileiro se reuniu com o chanceler de Israel e foi indicado que a inclusão dos nomes poderia ocorrer até meados desta semana. Como houve dois atrasos na retirada de pessoas que estavam em listas prévias, o processo foi inteiro afetado.

O desconforto é tal que muitos avaliam, internamente, no Planalto, que ele “não é interlocutor” para essa crise. A ordem, porém, é não responder com o fígado, emocionalmente. Até que o grupo de 34 pessoas que tentam deixar Gaza desembarque no Brasil, a ordem é por pragmatismo.

O ministro de Relações Internacionais, Mauro Vieira, enviou contato ao seu contraparte em Israel ontem, cobrando novamente uma posição sobre a saída dos brasileiros. A promessa, feita diretamente a Vieira, era a de liberação do grupo na quarta, o que não aconteceu.

Aliança com Bolsonaro

O governo de Benjamin Netanyahu, com a derrota de Bolsonaro, perdeu um precioso aliado na América Latina. O ex-presidente foi o único chefe de governo brasileiro que optou por votar ao lado dos EUA em resoluções na ONU, em defesa de Israel.

Violando resoluções do Conselho de Segurança, o Brasil ainda sinalizou que mudaria sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, o que implicaria reconhecer que a cidade sagrada é a capital de Israel. A mudança jamais ocorreu.

Netanyahu viajou até a posse de Bolsonaro e, ao longo dos quatro anos de mandato do brasileiro, foram diversas as viagens e encontros entre ministros dos dois países.

