Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) disse acreditar que a criação da CPI mista será "um tiro no pé" dos bolsonaristas

O vice-líder do governo no Congresso, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), afirmou nesta quinta-feira (20) que, se a CPI mista sobre os atos golpistas de 8 de janeiro for criada, os aliados de Lula vão tentar ter a maioria dentro do colegiado e indicar o relator da comissão.

Antes contrários à criação de uma CPI para investigar os ataques golpistas às sedes dos Três Poderes em Brasília, governistas agora dizem ser favoráveis à instalação do colegiado.

A mudança de postura ocorreu depois que aliados do governo perceberam que não conseguiriam evitar a instalação da CPI mista, proposta por parlamentares de oposição a Lula. Sobretudo, após a divulgação de imagens da invasão ao Palácio do Planalto que resultou na demissão do general Gonçalves Dias do cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional.

Tiro no pé

Em entrevista nesta quinta-feira, Lindbergh disse acreditar que a criação da CPI mista será “um tiro no pé” dos bolsonaristas. “Há uma maioria do governo. A presidência vai ser do bloco governista. Relator também. Essa história de que autor do pedido vira presidente ou relator isso não existe. Isso é quando há acordo”, afirmou o deputado.

“Estou convencido de que essa CPI vai ser um tiro no pé dos bolsonaristas. Uma coisa eles não vão conseguir mudar com falsas narrativas. Nessa CPI, vamos atrás dos financiadores [dos atos golpistas]. Primeiro nome que queremos chamar é Anderson Torres [ex-ministro da Justiça da gestão Bolsonaro]”, completou o petista.

André Fernandes (PL-CE)

Lindbergh disse também que o governo “não aceitará” que o autor do pedido de CPI, o deputado bolsonarista André Fernandes (PL-CE), que é investigado por suposta participação nos atos golpistas, seja o relator ou o presidente da CPI mista. “Esse André Fernandes… Estamos estudando medidas para ele não participar da CPI. Ele é investigado pelo STF”, afirmou o parlamentar.

Sobre nomes que podem ser indicados para compor a CPI mista pelo lado do governo, Lindbergh citou os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Omar Aziz (PSD-AM), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Humberto Costa (PT-PE).

Todos esses senadores integraram a CPI da Covid do Senado, que apontou a suposta prática de crimes do ex-presidente Jair Bolsonaro e ministros do governo passado.

Criação da CPI mista

O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já prometeu que irá ler o requerimento de instalação da CPMI na sessão do Congresso da próxima quarta-feira (26), se houver apoio suficiente – são necessárias 171 assinaturas na Câmara e 27 no Senado.

Até agora, segundo o líder da Oposição na Câmara, Carlos Jordy (PL-RJ), há 194 assinaturas de deputados e 37 de senadores.

Governo quer ter a maioria e indicar o relator na CPI mista dos atos de 8 de janeiro

