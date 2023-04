Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul terá reforço de 675 novos policiais militares

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Os novos soldados da Brigada Militar se formaram, nesta quinta (20), no Curso Básico de Formação Policial Militar (CBFPM). (Foto: Gustavo Mansur/Secom)

A Segurança Pública do Rio Grande do Sul será reforçada com 675 novos policiais militares nos próximos dias. Os novos soldados da Brigada Militar se formaram, nesta quinta (20), no Curso Básico de Formação Policial Militar (CBFPM), em cerimônias simultâneas realizadas em Porto Alegre, Montenegro, Osório e Santa Maria.

O governador Eduardo Leite compareceu à solenidade da capital e falou sobre as mudanças que a Segurança Pública do Rio Grande do Sul viveu nos últimos anos, alcançando o maior efetivo policial desde 2014. “O governo era incapaz de repor o efetivo, que encolhia ano após ano, enquanto os indicadores de criminalidade subiam. Traçamos uma estratégia de reorganização do Estado, porque sem cuidar das contas não conseguimos cuidar das pessoas. Fizemos reformas que nos permitiram estar aqui hoje, celebrando o aumento de efetivo e constatando que ele não teve perdas e está maior do que era em 2019”, afirmou.

“O Estado tem o compromisso de aumentar ainda mais o efetivo e de investir na proteção dos policiais. Estamos comprometidos com a proteção daqueles que fazem a segurança. Entregamos o maior investimento em infraestrutura na história recente da segurança pública, com armamento, tecnologia e viaturas”, acrescentou o governador.

Novas viaturas

Leite lembrou que, nos últimos anos, foram adquiridas 2.600 novas viaturas semiblindadas. “Não é possível aceitarmos que os policiais se exponham a riscos que podem ser evitados. Nós nos esforçamos para que a vida deles seja poupada no exercício desta missão tão importante que aceitaram cumprir: proteger toda a sociedade gaúcha”, ressaltou.

O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, destacou os investimentos realizados para fortalecer o efetivo da Brigada Militar, a fim de garantir a segurança da população e combater a criminalidade. “Compor o efetivo da Brigada Militar é motivo de orgulho e comprometimento com a sociedade gaúcha. A população confia suas vidas a esta corporação quase bicentenária e que tanto nos honra. Seguiremos trabalhando pela qualificação e modernização do efetivo, sempre com foco na segurança de todos”, enfatizou.

Todos os municípios

O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Cláudio dos Santos Feoli, parabenizou os novos soldados e destacou a relevância da função dos policiais militares. “Na prática, os senhores irão perceber a complexidade de servir à população e precisarão de integração com as demais forças e instituições, para garantirem a ordem e a tranquilidade dos cidadãos. Nossa instituição é a única do Estado que está presente nos 497 municípios, e vocês serão o escudo da sociedade”, disse.

Novos soldados

Entre os 675 formandos, aprovados no concurso realizado em 2021, 587 são homens e 88, mulheres. As turmas foram distribuídas da seguinte forma: 264 alunos-soldados fizeram o curso em Montenegro; 120, em Santa Maria; 115, em Osório; e 177, em Porto Alegre. Cerca de 26% dos solados formados (177) são de fora do Rio Grande do Sul. Há representantes de 22 estados brasileiros e do Distrito Federal. A previsão é que mais 400 aprovados sejam convocados para iniciarem o curso de formação em agosto.

Os novos soldados iniciaram o curso em 24 de outubro de 2022. Foram 875 horas-aula divididas em disciplinas que contemplaram temas como: uso da força e de arma de fogo, direito penal, ética e cidadania, relações humanas, suporte básico da vida em urgências e emergências, medidas preliminares em local de crise e mediação de conflitos. Os soldados também cumpriram estágios supervisionados, aprendendo na prática como é o policiamento ostensivo em diversos municípios do Estado.

