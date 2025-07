Mundo Governo Milei anuncia acordo para que argentinos entrem nos Estados Unidos sem visto

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O presidente argentino recebeu a secretária de Segurança Nacional dos EUA, Kristi Noem, na Casa Rosada Foto: Reprodução . (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O DHS (Departamento de Segurança Interna) dos Estados Unidos iniciou o processo para trazer a Argentina de volta ao seu programa de isenção de visto nos próximos anos. O anúncio do governo Trump aconteceu nesta segunda-feira (28), durante a visita da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, a Buenos Aires.

Os EUA assinaram uma carta de intenções com a Argentina para trabalhar para permitir que o país retorne ao programa, que permitiria aos cidadãos argentinos viajar sem visto por até 90 dias. A Argentina fez parte do programa entre 1996 e 2002.

O esquema permite que cidadãos de certos países viajem aos EUA a negócios ou turismo por até 90 dias sem visto, se seus países de origem atenderem aos requisitos de combate ao terrorismo, aplicação da lei e imigração.

Noem disse em um comunicado que a Argentina tem a menor taxa de permanência fora do prazo de visto entre os países latino-americanos, e que as viagens da Argentina aos EUA estão aumentando. Ela observou que a Argentina se tornou uma “amiga ainda mais forte” dos Estados Unidos sob o governo do presidente Javier Milei.

Milei tentou se alinhar ao presidente dos EUA, Donald Trump, que elogiou os esforços de desregulamentação de Milei e chamou o líder argentino de seu “presidente favorito”.

O anúncio do DHS ocorre logo após a Argentina decidir flexibilizar os requisitos de visto para visitantes chineses, dizendo que aqueles com vistos de entrada válidos nos EUA não precisariam de vistos argentinos para entrar no país para turismo ou negócios.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/governo-milei-anuncia-acordo-para-que-argentinos-entrem-nos-estados-unidos-sem-visto/

Governo Milei anuncia acordo para que argentinos entrem nos Estados Unidos sem visto

2025-07-28