Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Nesta terça-feira, o Grêmio enfrenta o Fortaleza em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão Foto: Angelo Pieretti/Grêmio Nesta terça-feira, o Grêmio enfrenta o Fortaleza em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão.(Foto: Angelo Pieretti/Grêmio) Foto: Angelo Pieretti/Grêmio

Após enfrentar o Palmeiras em São Paulo, o elenco gremista desembarcou no início da tarde deste domingo (27) no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A delegação, que vinha de um jogo intenso fora de casa, seguiu diretamente para o Centro de Treinamento Luiz Carvalho com foco total na recuperação dos atletas.

Na academia, o grupo realizou atividades de recondicionamento muscular sob a supervisão da equipe de preparação física, com o objetivo de minimizar o desgaste e reequilibrar a parte física. O ambiente no CT foi de concentração, com todos já voltados para o próximo desafio no Campeonato Brasileiro.

O Tricolor tem pela frente um compromisso importante: nesta terça-feira (29), às 20h30min, recebe o Fortaleza na Arena, em partida atrasada válida pela 14ª rodada do Brasileirão. O duelo é encarado como essencial para a retomada na tabela, e o clube reforça o chamado à torcida, que pode fazer a diferença com apoio nas arquibancadas.

A preparação não para. Na manhã desta segunda-feira (28), o elenco retornou aos treinos no CT Luiz Carvalho. O técnico Mano Menezes aproveitou a atividade para observar alternativas, ajustar detalhes táticos e encaminhar a escalação que irá a campo contra o Tricolor cearense.

Com foco, trabalho e união, o Grêmio segue sua caminhada na competição buscando solidez e evolução. O objetivo é claro: conquistar os três pontos em casa e contar com a força da torcida para embalar na temporada.

