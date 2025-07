Grêmio Grêmio vence por 13 a 0 o Cruzeiro pelo Gaúcho Feminino Sub-20

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Com a goleada histórica, Grêmio assegura vaga na final e fecha fase classificatória em segundo lugar

O domingo (27) foi de festa para o Grêmio na última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho Feminino Sub-20. Em atuação avassaladora, as Mosqueteiras venceram o Cruzeiro por 13 a 0 na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha-RS, e carimbaram presença na decisão do torneio contra o Inter.

Com gols de Adri Aldana, Falconeri (2), Ana Vidal (4), Maria Clara MC (2), Milena, Napoli e Mari Pereira (2), o Tricolor garantiu a segunda colocação na tabela, atrás apenas do Colorado. Na outra rodada, o Grêmio já havia vencido o Flamengo de São Pedro por 2 a 1, com dois gols de Helô.

Comandado pela auxiliar técnica Jaqueline Peres, que substitui interinamente o treinador Rubens Franco — atualmente em período de treinamentos com a Seleção Brasileira Feminina Sub-15 — o Grêmio demonstrou entrosamento e superioridade desde os primeiros minutos.

Logo aos 3 minutos, Adri Aldana abriu o placar em cobrança de falta. Na sequência, a pressão seguiu intensa e as jogadas ensaiadas mostraram efeito. Ana Vidal brilhou com quatro gols e participações decisivas em lances ofensivos, mostrando por que é considerada uma das promessas da equipe.

O placar elástico se construiu com variação nas jogadas, presença ofensiva pelas laterais, bolas paradas bem executadas e excelente aproveitamento nas finalizações.

Com seis pontos em três jogos, o Grêmio se junta ao Inter na final do torneio, que será decidida em jogos de ida e volta. As datas, locais e horários ainda serão divulgados pela organização.

Na disputa pelo 3º lugar, Cruzeiro e Flamengo de São Pedro se enfrentam, encerrando a primeira edição do Gauchão Sub-20, que contou com formato de turno único na fase inicial.

