O governo federal nomeou Arnaldo Correia de Medeiros como novo secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A nomeação foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto, e publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (05).

Medeiros assume o cargo no lugar de Wanderson de Oliveira, que pediu para deixar a função no dia 15 de maio. Ele era auxiliar próximo do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Ambos defendiam o isolamento social como estratégia de contenção do coronavírus. Mandetta deixou o comando da pasta após discordâncias com o presidente Jair Bolsonaro.